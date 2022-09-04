Калайджич получил травму крестообразных связок колена

Саша Калайджич "Вулверхэмптон" объявил, что нападающий Саша Калайджич получил травму крестообразных связок колена в своем дебютном матче за клуб.

В минувшую среду "Вулверхэмптон" завершил приобретение Калайджича у "Штутгарта" за 15.5 млн. фунтов, а уже в субботу Саша вышел в стартовом составе "волков" на матч Премьер-Лиги против "Саутгемптона".

Почувствовав боль в колене в первом тайме, двухметровый австриец был заменен в перерыве победного для "Вулверхэмптона" матча (1:0), а углубленное обследование принесло ужасные новости.

В понедельник 25-летний Калайджич посетит профильного доктора, чтобы установить точный диагноз и принять решение об операции. В любом случае на футбольное поле Саша вернется нескоро, учитывая характер травмы.


Метки Вулверхэмптон, Калайджич, травмы

Автор mihajlo   

Дата 04.09.2022 19:00

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  1. liverbro 04.09.2022 20:21 # liverbro
    Пздц,посмотрели парня в АПЛ(

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  2. bangladesh 04.09.2022 19:39 # bangladesh
    Норм нап! Десятку положит…

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  3. true-manc 04.09.2022 19:31 # true-manc
    жалко, значит так и продолжится тухлятина в атаке у волков. здоровья

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  4. red-devil-4ever 04.09.2022 19:24 # red-devil-4ever
    Жесть, вот так дебют. Здоровья.

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