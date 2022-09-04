"Вулверхэмптон" объявил, что нападающий Саша Калайджич получил травму крестообразных связок колена в своем дебютном матче за клуб.

В минувшую среду "Вулверхэмптон" завершил приобретение Калайджича у "Штутгарта" за 15.5 млн. фунтов, а уже в субботу Саша вышел в стартовом составе "волков" на матч Премьер-Лиги против "Саутгемптона".



Почувствовав боль в колене в первом тайме, двухметровый австриец был заменен в перерыве победного для "Вулверхэмптона" матча (1:0), а углубленное обследование принесло ужасные новости.



В понедельник 25-летний Калайджич посетит профильного доктора, чтобы установить точный диагноз и принять решение об операции. В любом случае на футбольное поле Саша вернется нескоро, учитывая характер травмы.