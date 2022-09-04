Джонс отстранен от первой команды "Юнайтед"

Защитник "Манчестер Юнайтед" Фил Джонс был отстранен от первой команды.

Раздевалка первой команды "Юнайтед" на базе в Каррингтоне вмещает только 24 игрока, и после плодотворного трансферного окна главный тренер "красных дьяволов" Эрик Тен Хаг был вынужден отцепить балласт.



Как сообщает The Sun, в результате "Юнайтед" перевел в резервную команду зарабатывающего 110,000 фунтов в неделю Джонса, а также Брандона Уильмса, Тедена Менги, Акселя Туанзебе и Шолу Шортайра.



Эти пятеро заранее знали, что Тен Хаг не рассчитывает на них в новом сезона, но не смогли или не захотели покинуть Манчестер.