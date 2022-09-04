"Юнайтед" рекордно нарастил зарплатную ведомость

В прошлом сезоне зарплатная ведомость "Манчестер Юнайтед" составила рекордные 385 миллионов фунтов.

Напомним, в прошлом сезоне "Юнайтед" финишировал только шестым и набрал 58 очков — наименьшее количество очков с 1991 года.



При этом зарплатная ведомость "красных дьяволов" оказалась рекордно большой, что когда-либо была у любого клуба Премьер-Лиги, сообщает Daily Mail.



В то же время за сезон 2021/22 "Юнайтед" заработал 581.4 млн. фунтов, и это только третий показатель в дивизионе — у "Манчестер Сити" (608 млн. фунтов) и "Ливерпуля" (602.1 млн. фунтов) доход оказался выше.



К слову, это был первый раз с момента создания Премьер-Лиги "Ливерпуль" заработал больше денег, чем "Юнайтед".