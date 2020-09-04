Тен Хаг объяснил, как Роналду сможет вернуться в стартовый состав

Наставник "Манчестер Юнайтед" Эрик Тен Хаг объяснил, как нападающий Криштиану Ронаду сможет вернуться в стартовый состав команды.

Роналду выходил в старте лишь на один поединок "Юнайтед" в этом сезоне, и свою трехматчевую серию "красные дьяволы" выдали без помощи Криштиану.



По словам Тен Хага, 37-летний португалец должен привести свою физическую форму в порядок и ознакомиться с его футбольной философией.



"Я буду его другом. Иногда я буду его учителем. Это зависит от ситуации. Как все мы знаем, у него не было предсезонного периода, а предсезонную подготовку нельзя пропускать. Особенно с учетом того, в какой футбол мы играем. Этот не тот футбол, как в прошлом году".



"Наш футбол требует и зависит от взаимодействия, правильного расположения на поле и действий с мячом и без мяча. Другой аспект — это физическая форма", — цитирует Тен Хага The Telegraph.