Тен Хаг объяснил, как Роналду сможет вернуться в стартовый состав

Криштиану Роналду Наставник "Манчестер Юнайтед" Эрик Тен Хаг объяснил, как нападающий Криштиану Ронаду сможет вернуться в стартовый состав команды.

Роналду выходил в старте лишь на один поединок "Юнайтед" в этом сезоне, и свою трехматчевую серию "красные дьяволы" выдали без помощи Криштиану.

По словам Тен Хага, 37-летний португалец должен привести свою физическую форму в порядок и ознакомиться с его футбольной философией.

"Я буду его другом. Иногда я буду его учителем. Это зависит от ситуации. Как все мы знаем, у него не было предсезонного периода, а предсезонную подготовку нельзя пропускать. Особенно с учетом того, в какой футбол мы играем. Этот не тот футбол, как в прошлом году".

"Наш футбол требует и зависит от взаимодействия, правильного расположения на поле и действий с мячом и без мяча. Другой аспект — это физическая форма", — цитирует Тен Хага The Telegraph.


Метки Манчестер Юнайтед, Роналду, Тен Хаг

Автор mihajlo   

Дата 04.09.2022 15:00

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  1. true-manc 04.09.2022 15:11 # true-manc
    через постель?

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  2. armyanoyeb77 04.09.2022 15:08 # armyanoyeb77
    Зимой перейдет к Бексу в интер майами,скриньте

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