"Челси" предлагал 50 млн. фунтов за Лавиа

В заключительный день летнего трансферного окна "Саутгемптон" отклонил предложение "Челси" в 50 миллионов фунтов о покупке полузащитника Ромео Лавиа.

Минувшим летом "Челси" крупно потратился не только на состоявшихся звезд вроде Калиду Кулибали или Рахима Стерлига, но и на перспективную молодежь вроде Чезаре Казадеи и Чуквуэмека.



Еще одной покупкой "синих" на будущее мог стать Лавиа, которого "Саутгемптон" лишь в июле приобрел у "Манчестер Сити" за 14 млн. фунтов.



По информации Southern Daily Echo, 1 сентября "Челси" предложил 50 млн. фунтов за 18-летнего бельгийца, который парой дней ранее забил "синим" в Премьер-Лиге, однако "святые" без промедления ответили отказом.



Добавим, что "Сити" сохранят опцию обратного выкупа Лавиа, который в том матче против "Челси" во вторник получил травму мышечного характера и теперь пропустит до шести недель.