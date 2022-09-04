Роджерс готовится к борьбе за выживание

Брендан Роджерс Главный тренер "Лестера" Брендан Роджерс заявил, что собирается сражаться за выживание в Премьер-Лиге в этом сезоне.

К огромном разочарованию Роджерса, минувшим летом "Лестер" пригласил только одного полевого игрока в лице защитника Ваута Фаса, да и тот лишь стал заменой проданному в "Челси" Весле Фофана.

И если в 2021 году "лисы" только в последнем туре упустили путевку в Лигу Чемпионов, то на сей раз Роджерс ставит перед своей ослабшей командой гораздо менее амбициозную цель.

"Я готовлюсь к тому, чтобы сражаться за 40 очков, и каждый должен быть готов двигаться в одном направлении".

"Еще шесть месяцев назад я чувствовал, что нам нужно будет укрепить свой состав летом, потому что каждая команда, как бы хороша она ни была, нуждается в обновлении".

"Некоторых из парней, с которыми я работал, когда пришел в клуб три с половиной года назад, к тому времени списали, потому что им 32-33 года".

"За три с половиной года у нас не произошло кардинальных изменений в стартовом составе. Шесть месяцев назад я знал, что это станет проблемой для нас, но мы не смогли обновить состав. Однако мы не собираемся унывать — нам нужно найти свой путь. Наша цель на этот сезон — набрать 40 очков", — цитирует Роджерса The Guardian.


Метки Лестер, Премьер-Лига, Роджерс

Автор mihajlo   

Дата 04.09.2022 13:00

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  1. electric 04.09.2022 14:04 # electric
    Пенс обыкновенный

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  2. bangladesh 04.09.2022 13:57 # bangladesh
    сказал как есть не приукрашивая респек

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  3. meshuggah 04.09.2022 13:25 # meshuggah
    Чё за куйня, будто загнивающий клуб из серии а, а не крепкий середняк из самой богатой лиги

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  4. wengerrrro 04.09.2022 13:23 # wengerrrro
    в другом клубе.

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