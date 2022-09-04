Роджерс готовится к борьбе за выживание
Главный тренер "Лестера" Брендан Роджерс заявил, что собирается сражаться за выживание в Премьер-Лиге в этом сезоне.
К огромном разочарованию Роджерса, минувшим летом "Лестер" пригласил только одного полевого игрока в лице защитника Ваута Фаса, да и тот лишь стал заменой проданному в "Челси" Весле Фофана.
И если в 2021 году "лисы" только в последнем туре упустили путевку в Лигу Чемпионов, то на сей раз Роджерс ставит перед своей ослабшей командой гораздо менее амбициозную цель.
"Я готовлюсь к тому, чтобы сражаться за 40 очков, и каждый должен быть готов двигаться в одном направлении".
"Еще шесть месяцев назад я чувствовал, что нам нужно будет укрепить свой состав летом, потому что каждая команда, как бы хороша она ни была, нуждается в обновлении".
"Некоторых из парней, с которыми я работал, когда пришел в клуб три с половиной года назад, к тому времени списали, потому что им 32-33 года".
"За три с половиной года у нас не произошло кардинальных изменений в стартовом составе. Шесть месяцев назад я знал, что это станет проблемой для нас, но мы не смогли обновить состав. Однако мы не собираемся унывать — нам нужно найти свой путь. Наша цель на этот сезон — набрать 40 очков", — цитирует Роджерса The Guardian.
04.09.2022 13:00
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Пенс обыкновенный
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сказал как есть не приукрашивая респек
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Чё за куйня, будто загнивающий клуб из серии а, а не крепкий середняк из самой богатой лиги
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в другом клубе.
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