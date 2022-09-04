Фой: "Тэйлор был абсолютно прав, не став удалять Ван Дейка"

Бывший рефери Премьер-Лиги Крис Фой заявил, что его коллега Энтони Тэйлор поступил абсолютно правильно, показав Виргилу Ван Дейку только желтую карточку за грубый фол против Амаду Онана из "Эвертона".

После безголевого дерби на "Гудисон Парк" накануне было много споров о том, следовало ли Тэйлору удалить Ван Дейка на 76-й минуте.



Для Фоя здесь все очевидно. Крис не видит в поступке Виргила умысла навредить оппоненту.



"Этони Тэйлор превосходно отработал мерсисайдское дерби и был абсолютно прав, показав желтую карточку защитнику "Ливерпуля" Виргилу Ван Дейку за фол на Амаду Онана".



"Тэйлор находился на близком расстоянии от инцидента, прекрасно все видел и рассудил, что это безрассудный поступок, заслуживающий предупреждения".



"Система VAR проверила этот инцидент и при желании могла рекомендовать ему удалить игрока, но вместо этого согласилась с решением рефери в поле".



"Чтобы фол расценивался опасным и заслуживающим удаления, нужно смотреть на скорость и энергичность, а также на чрезмерное применение физической силы. Здесь ничего такого не было. Это просто безрассудный поступок", — сообщил Фой Daily Mail.