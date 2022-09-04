Салихамиджич рассказал правду об интересе "Баварии" к Холанду и Роналду

Спортивный директор "Баварии" Хасан Салихамиджич рассказал правду об интересе своего клуба к нападающим Эрлингу Холанду из "Манчестер Сити" и Криштиану Роналду из "Манчестер Юнайтед".

"Бавария" заранее знала, что этим летом будет вынуждена искать замену Роберту Левандовски, который попросился в "Баварию" и в итоге добился этого трансфера.



С переходом в "Баварию" связывали Холанда, который забил 86 голов в 89 матчах за дортмундскую "Боруссию", и Роналду, который почувствовал себя несчастным в кризисном "Юнайтед".



Однако переговоры по Эрлингу провалились, а Криштиану не вызвал интереса у "Баварии", которая в итоге купила у "Ливерпуля" Садио Мане, забившего пять голов в шести матчах этого сезона.



"Мы вели переговоры насчет Холанда, но затем стало ясно, что мы не можем найти решение, которое устроит обе стороны. Поэтому сейчас он в "Манчестер Сити", а у нас другие игроки".



"Роналду — невероятная личность. Большой игрок, который оставил свой след в мировом футболе за последние сезоны".



"Но для нас это был не вариант, потому что мы ведем свои дела по-другому, и наша атакующая игра была организована соответствующим образом. Но его не нужно жалеть. Он отличный игрок, который многого добился за последние годы", — сообщил Салихамиджич Sky Germany.