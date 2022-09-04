Рэднапп признался, что рекомендовал Алли Лэмпарду

Фрэнк Лэмпард и Деле Алли Бывший наставник "Тоттенхэма" Харри Рэднапп признался, что рекомендовал главному тренеру "Эвертона" Фрэнку Лэмпарду пригласить полузащитника Деле Алли в январе.

В январе "Эвертон" пригласил Алли из "Тоттенхэма" по сделке стоимостью 40 миллионов фунтов, причем вся эта сумма была прописана в виде бонусов.

Но Деле сыграл только 13 матчей за "ирисок" и спустя семь месяцев отправился в аренду в "Бешикташ". И Рэднапп шокирован, насколько себя запустил 26-летний англичанин, которого он рекомендовал своему племяннику.

"Я позвонил Фрэнку и сказал: "Фрэнк, дай шанс Деле Алли. Он обладает великолепными способностями, переход в большой клуб вроде "Эвертона" придаст ему импульс, и он может заиграть у тебя".

"Фрэнк сказал: "Харри, мы уже договариваемся с ним". Я ответил: Великолепно. Думаю, он станет замечательным приобретением для тебя".

"Он провалился. Это был провал. Я наблюдал за его игрой, и он теряет мяч, ходит по полю пешком, не бегает. Я не знаю, что случилось с ним. В чем дело? Он уехал в Турцию — куда катится его карьера?" — сообщил Рэднапп talkSPORT.



Метки Алли, Лэмпард, Рэднапп, Эвертон

Автор mihajlo   

Дата 04.09.2022 10:00

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Последние комментарии:




  1. liverbro 04.09.2022 10:56 # liverbro
    Да уж,мне было обидно,когда он перешел в Тоттенхэм,а не в Ливерпуль.Казалось,талант на многие годы.Запустил себя,но не запустил карьеру

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  2. empry 04.09.2022 10:44 # empry
    Он игрульки любит больше, чем футбол. И еще зарабатывает на нефутбольной тематике немалые деньги. Парень просто не предан делу. Футбол – не его судьба и предназначение.

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  3. yela 04.09.2022 10:04 # yela
    Он не соответствует уровню Чемпионшип, а потому его карьера катится куда-то ниже

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