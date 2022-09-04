Тухель: "Менди слегка не хватает удачи"

Главный тренер "Челси" Томас Тухель заступился за своего голкипера Эдуара Менди, заявив, что тому "просто не везет".

На старте нового сезона игра Менди регулярно вызывает нарекания, и субботнее дерби с "Вест Хэмом" не стало исключением.



Эдуар недостаточно далеко выбил мяч в эпизоде с голом Мичейла Антонио, а также поспособствовал голу Максвела Корне, который был отменен. Однако после победы со счетом 2:1 Тухель не стал критиковать 30-летнего сенегальца.



"Пока слишком рано делать выводы насчет этого (вины Менди в голе Антонио). Думаю, в данный момент ему немного не везет".



"Он великолепно тренируется, и в целом он очень спокоен и самокритичен. Он знает, что в данный момент ему слегка не хватает удачи. Не все складывается так, как ему бы хотелось".



"И когда возникает ситуация, которую он не отрабатывает на 100 процентов, его настигает суровая расплата. Просто сейчас у него такой период, и есть ощущение, что он не так уж в этом виноват. У меня есть это ощущение, потому что он старается изо всех сил, он очень спокоен и сосредоточен. Мы продолжим поддерживать его", — цитирует Тухеля Evening Standard.