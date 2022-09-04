Лэмпард: "Пикфорд показал, почему он первый номер сборной Англии"

Наставник "Эвертона" Фрэнк Лэмпард считает, что своей игрой против "Ливерпуля" его голкипер Джордан Пикфорд наглядно показал, почему является первым номером сборной Англии.

В мерсисайдском дерби на "Гудисон Парк" в субботу (0:0) на первых ролях оказались голкиперы, Пикфорд и его визави Алиссон.



Пикфорд совершил восемь сейвов, что является его личным рекордом для матча Премьер-Лиги, в котором он не пропускал. И Лэмпард чрезвычайно благодарен Джордану за такую игру.



"Он был абсолютно великолепен — особенно хорош был его сейв в первом тайме после удара Дарвина Нуньеса".



"В первом тайме мы чувствовали себя комфортно, насколько это только возможно против "Ливерпуля", и в этом есть его заслуга".



"Затем во втором тайме он совершил ряд сейвов мирового уровня. Он делал это и в концовке прошлого сезона. К нему приковано большое внимание, потому что он первый номер сборной Англии".



"Когда он проявляет себя таким образом, как сегодня, каждый понимает, почему он номер один в сборной Англии, и мы здесь очень его ценим", — цитирует Лэмпарда Sky Sports.