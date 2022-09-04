Лэмпард: "Пикфорд показал, почему он первый номер сборной Англии"

Джордан Пикфорд Наставник "Эвертона" Фрэнк Лэмпард считает, что своей игрой против "Ливерпуля" его голкипер Джордан Пикфорд наглядно показал, почему является первым номером сборной Англии.

В мерсисайдском дерби на "Гудисон Парк" в субботу (0:0) на первых ролях оказались голкиперы, Пикфорд и его визави Алиссон.

Пикфорд совершил восемь сейвов, что является его личным рекордом для матча Премьер-Лиги, в котором он не пропускал. И Лэмпард чрезвычайно благодарен Джордану за такую игру.

"Он был абсолютно великолепен — особенно хорош был его сейв в первом тайме после удара Дарвина Нуньеса".

"В первом тайме мы чувствовали себя комфортно, насколько это только возможно против "Ливерпуля", и в этом есть его заслуга".

"Затем во втором тайме он совершил ряд сейвов мирового уровня. Он делал это и в концовке прошлого сезона. К нему приковано большое внимание, потому что он первый номер сборной Англии".

"Когда он проявляет себя таким образом, как сегодня, каждый понимает, почему он номер один в сборной Англии, и мы здесь очень его ценим", — цитирует Лэмпарда Sky Sports.


Метки Лэмпард, Пикфорд, Премьер-Лига, Челси, Эвертон

Автор mihajlo   

Дата 04.09.2022 08:00

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