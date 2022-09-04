Конте доволен Ришарлисоном, несмотря на отмененный гол

Главный тренер "Тоттенхэма" Антонио Конте похвалил Ришарлисона, несмотря на отмененный гол бразильского нападающего против "Фулхэма".

Ришарлисон поразил ворота "Фулхэма" в самой концовке субботнего дерби. И хотя к тому времени "Тоттенхэм" и так вел в счете, радости бразильца не было предела — он даже сорвал футболку, за что получил желтую карточку.



Однако радость Ришарлисона была вскоре прервана, ведь система VAR обнаружила у него полуметровый офсайд. Таким образом, 25-летний нападающий продолжает ждать своего первого гола за новый клуб, однако показанная им игра очень порадовала Конте.



"На мой взгляд, он сыграл удивительным образом. Ричи был хорош, он вкладывал в игру свой характер, свое мастерство, а также выполнял сложные передачи между линий".



"Я использую его в тройке нападения, и он быстро стал понимать нашу идею футбола".



"Когда Ричи играет таким образом, я чувствую себя спокойно, потому что мы играем каждые три дня, и порой тебе нужен отдых. Я решил дать передышку Деки (Деяну Кулушевски), который великолепно выступает за нас, но через три дня мы стартуем в Лиге Чемпионов", — цитирует Конте The Independent.