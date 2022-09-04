6-й тур Премьер-Лиги. Анонс матчей воскресенья

В воскресенье, 4 сентября, двумя поединками завершится 6-й тур Премьер-Лиги. Предлагаем вашему вниманию анонс этих матчей.

БРАЙТОН — ЛЕСТЕР 14:00 Онлайн-трансляция



У "Брайтона" лучшая линия обороны в этом сезоне Премьер-Лиги — только три пропущенных гола. "Лестер" лишь однажды сохранил свои ворота на замке в 28 последних выездных матчах чемпиона, но при этом только в двух из них не смог забить. "Лисы" забивали во всех пяти выездах к "чайкам" в Премьер-Лиге.



Дебютировать за "Брайтон" готов купленный у "Челси" полузащитник Билли Гилмор. Якуб Модер и Адам Лаллана все еще лечатся. Йоэл Велтман и Джереми Сармьенто должны быть в порядке.



"Лестер" может устроить дебют для Ваута Фаса, призванного заменить Весле Фофана. Рикарду Перейра и Райан Бертран отсутствуют с тяжелыми травмами. Даниэль Амарти под вопросом из-за проблем мышечного характера.



МАНЧЕСТЕР ЮНАЙТЕД — АРСЕНАЛ 16:30 Онлайн-трансляция



"Манчестер Юнайтед" может впервые с апреля 2021 оформить четыре победы подряд в Премьер-Лиге. "Арсенал" стартовал с пяти побед подряд в чемпионате впервые с сезона 2004/05, когда финишировал вторым. "Красные дьяволы" выиграл только одну из восьми последних встреч с "канонирами" — 3:2 на "Олд Траффорд" в прошлом сезоне.



Нападающий "Юнайтед" Антони Мартиаль вне игры с травмой ахилла. Антони готов к дебюту за свой новый клуб.



"Арсеналу" предстоит оценить состояние Аарона Рамсдейла, Александра Зинченко и Мартина Эдегора. Томас Партей, Мохамед Эльнени и Рис Нелсон команде не помогут.