Джеррард: "Арбитры признали свою ошибку с незачитанным голом Коутиньо"

Наставник "Астон Виллы" Стивен Джеррард заявил, что гол полузащитника Филиппе Коутиньо против "Манчестер Сити" был отменен ошибочно, и арбитры это признали.

В субботу "Сити" смог добыть только ничью на "Вилла Парк" (1:1), однако "горожане" могли не получить и этого, если был гол Коутиньо за 10 минут до конца был засчитан.



Филиппе поразил чужие ворота прекрасным дальним ударом под перекладину, но рефери Саймон Хупер в тот момент уже дал свисток, доверившись своему лайсмену, обнаружившему у бразильца офсайд — которого не было, как показывают повторы.



"После матча я пошел и спокойно поговорил с арбитрами. Я спросил, какова их версия случившегося".



"Слушайте, я всегда стараюсь понять их версию. Но здесь рефери дал свисток слишком рано".



"Я знаю, что правила слегка изменились, чтобы не ждать слишком долго этих свистков и флажков. Я понимаю это".



"Но когда разница настолько мала, стоит немного подождать, ведь это мог быть наш второй гол".



"Данное решение оказалось против нас, но нужно отдать должное арбитрам. После матча они признали ошибку в своем помещении", — цитирует Джеррарда The Independent.