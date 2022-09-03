Конте не переживает из-за того, что Сон перестал забивать

Главный тренер "Тоттенхэма" Антонио Конте заявил, что его не тревожит голевая засуха нападающего Сона Хен Мина.

Победа "шпор" 2:1 над "Фулхэмом" в субботу стала уже шестым подряд матчем, в котором Сону, разделившему "Золотую бутсу" Премьер-Лиги в прошлом сезоне, не удалось отличиться.



Однако своим незасчитанным из-за офсайда у Харри Кейна голом и попаданием в перекладину 30-летний южнокореец доказал Конте, что с его формой все в порядке.



"Просто у него такой период. Я продолжаю говорить вам, что не переживаю насчет него. Мне не нужно переживать, когда я вижу такого рода игру от своих игроков, включая Сонни. Я знаю, что они будут забивать много голов", — цитирует Конте The Independent.