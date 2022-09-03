Тухель: "Там был очень явный фол на Менди"

Главный тренер "Челси" Томас Тухель выразил мнение, что второй гол "Вест Хэма" в субботнем матче Премьер-Лиге был отменен абсолютно справедливо.

В отличие от наставника "Вест Хэма" Дэвида Мойеса, взбешенного отменой гола Максвела Корне, Тухель считает, что Джаррод Боуэн фолил на его голкипере Эдуарде Менди.



По мнению Томаса, рефери Энди Мэдли и так сделал поблажку "молотобойцам", засчитав их первый гол.



"Ему (Менди) было очень больно, и мы видели это. Естественно, решение было принято в нашу пользу, и на то есть причина. Таково мое мнение. Я не знаю, каждый ли разделяет мое мнение, но там был очень явный фол".



"А первый пропущенный нами гол был очень похож на ситуацию в матче против "Тоттенхэма", но я позволю вам самим решить, следовало ли засчитывать этот гол и насколько это было похоже на ситуацию в матче против "Тоттенхэма".



"Я больше не буду это комментировать, потому что случившееся против "Тоттенхэма" было так очевидно, но я заплатил много денег, комментируя это. Больше я этого делать не буду", — цитирует Тухеля Evening Standard.