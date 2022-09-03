"Сити" поскользнулся против "Виллы"

10-го в сезоне гола Эрлинга Холанда "Манчестер Сити" оказалось недостаточно для победы в гостях у "Астон Виллы" — 1:1.

Место в старте "вилланов" на матч против своего бывшего получил Дуглас Луис, заменив Эмилиано Буэндиа.



В стартовый состав "горожан" вернулся Кевин Де Брюйне, заменив Хулиана Альвареса.



Забрав себе мяч, "Сити" сразу же подверг своего соперника нешуточному давлению. На четвертой минуте Илкай Гюндоган прекрасным пасом нашел на правом краю штрафной Кайла Уолкера, который пробил со всей силы, но промахнулся.



Спустя пять минут Де Брюйне отметился ударом с дистанции — тоже мимо.



Однако постепенно "Вилла" адаптировалась, заставив соперника разыгрывать мяч на отдалении от ворот Эмилиано Мартинеса и выключив из игры Эрлинга Холанда.



На 38-й минуты хозяева и вовсе едва не открыли счет. Олли Уоткинс ворвался в штрафную по левому краю, но в дальний угол ворот не попал.



В первом тайме не было ни одного удара в створ, зато второй начался с гола. Де Брюйне навесил с правого фланга к дальней штанге, где Холанд в прыжке сбросил мяч ногой в ворота — 0:1.



На 58-й минуте "Вилла" вполне могла сравнять счет, однако вышедший один на один Уоткинс чуть отпустил от себя мяч и позволил Эдерсону спасти "Сити".



Отделавшись испугом, "горожане" стали искать второй гол, к которому особенно был близок Де Брюйне, на 74-й минуте пробив со штрафного в перекладину.



А на 74-й минуте игра приняла неожиданный оборот. Джейкоб Рэмси вошел в штрафную по левому краю, после чего прострелил в район 11-метровой отметки на Леона Бэйли, который пробил в касание — 1:1.



На 80-й минуте вышедший со скамейки Филиппе Коутиньо классным дальним ударом поразил ворота Эдерсона, однако угодил в офсайд.



Финальный штурм гостей вышел слабеньким, для победы они сделали недостаточно.



"Вилла" и Стивен Джеррард доказали, что их рано хоронить, дав бой действующему чемпиону. "Сити" оказался довольно хрупок в обороне.



"Астон Вилла" — "Манчестер Сити". Отчет о матче