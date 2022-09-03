"Сити" поскользнулся против "Виллы"

Леон Бэйли 10-го в сезоне гола Эрлинга Холанда "Манчестер Сити" оказалось недостаточно для победы в гостях у "Астон Виллы" — 1:1.

Место в старте "вилланов" на матч против своего бывшего получил Дуглас Луис, заменив Эмилиано Буэндиа.

В стартовый состав "горожан" вернулся Кевин Де Брюйне, заменив Хулиана Альвареса.

Забрав себе мяч, "Сити" сразу же подверг своего соперника нешуточному давлению. На четвертой минуте Илкай Гюндоган прекрасным пасом нашел на правом краю штрафной Кайла Уолкера, который пробил со всей силы, но промахнулся.

Спустя пять минут Де Брюйне отметился ударом с дистанции — тоже мимо.

Однако постепенно "Вилла" адаптировалась, заставив соперника разыгрывать мяч на отдалении от ворот Эмилиано Мартинеса и выключив из игры Эрлинга Холанда.

На 38-й минуты хозяева и вовсе едва не открыли счет. Олли Уоткинс ворвался в штрафную по левому краю, но в дальний угол ворот не попал.

В первом тайме не было ни одного удара в створ, зато второй начался с гола. Де Брюйне навесил с правого фланга к дальней штанге, где Холанд в прыжке сбросил мяч ногой в ворота — 0:1.

На 58-й минуте "Вилла" вполне могла сравнять счет, однако вышедший один на один Уоткинс чуть отпустил от себя мяч и позволил Эдерсону спасти "Сити".

Отделавшись испугом, "горожане" стали искать второй гол, к которому особенно был близок Де Брюйне, на 74-й минуте пробив со штрафного в перекладину.

А на 74-й минуте игра приняла неожиданный оборот. Джейкоб Рэмси вошел в штрафную по левому краю, после чего прострелил в район 11-метровой отметки на Леона Бэйли, который пробил в касание — 1:1.

На 80-й минуте вышедший со скамейки Филиппе Коутиньо классным дальним ударом поразил ворота Эдерсона, однако угодил в офсайд.

Финальный штурм гостей вышел слабеньким, для победы они сделали недостаточно.

"Вилла" и Стивен Джеррард доказали, что их рано хоронить, дав бой действующему чемпиону. "Сити" оказался довольно хрупок в обороне.

"Астон Вилла" — "Манчестер Сити". Отчет о матче


Метки Астон Вилла, Манчестер Сити, обзор матча, Премьер-Лига

Автор mihajlo   

Дата 03.09.2022 21:30

Количество просмотров Просмотров: 2335

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Последние комментарии:




  1. quavo 03.09.2022 22:59 # quavo
    Пздц петухи и пидоры главные фавориты сезона) в ахуе . Хотя с кентом поспорил что ттх будет чемпионом

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  2. edgarkuznetsov 03.09.2022 22:54 # edgarkuznetsov
    Гунерасты чёт слишком веселые стали последнее время, повылазить клопы из щелей, но это ненадолго ,до завтрашнего дня.

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  3. godcapper 03.09.2022 22:53 # godcapper
    баля посмотрел стрим сени))) это кринж лэвэл инсэйн) я отказываюсь даже говорить про 1300 душевнобольных людей которые сидели там вместе со мной

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  4. moneymaker 03.09.2022 22:48 # moneymaker
    первый

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  5. skydreams 03.09.2022 22:45 # skydreams
    И рюдигер у реала, и кристина у барсы на банке сидят. Очень нраицца

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  6. gerrard08 03.09.2022 22:39 # gerrard08
    Збс Джи осадил бензоколонку, на характере.

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  7. sexan 03.09.2022 22:37 # sexan
    Всё равно сити станет чемпионом.

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  8. jjflash68 03.09.2022 22:32 # jjflash68
    VAR придумали для лохов, нормальные арбитры уже на пенсии.

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  9. takernotagiver 03.09.2022 22:23 # takernotagiver
    Что Хвич творит. Просто грузинский Зидан)

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  10. ian 03.09.2022 21:55 # ian
    Вилланы с полторашками не поделили страпон

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  11. jirrort 03.09.2022 21:55 # jirrort
    Засчитано ,Михуил.

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  12. ausreichend 03.09.2022 21:48 # ausreichend
    Точка джи скользкая с 2014.

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  13. liverpo0ol 03.09.2022 21:48 # liverpo0ol
    Какая боль, какая боль…

    Ман шишка забила всего лишь один гол

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  14. alexomck 03.09.2022 21:48 # alexomck
    По результату: ничего сверх неожиданного не случилось, Сити и в прошлом матче летели Вилле 0-2 дома, соперник не самый удобный для них.

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  15. breadpeat 03.09.2022 21:46 # breadpeat
    надо отдать Пепе должное, какой же он шарлатан ёманыкомпот

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  16. liverpo0ol 03.09.2022 21:45 # liverpo0ol
    Какие та дюди типа тру манк никто не видел где он? Поскользнулся ман шишка

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  17. takernotagiver 03.09.2022 21:44 # takernotagiver
    Щас Хвич будет наваливать римским нацикам)

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  18. ars-lover 03.09.2022 21:43 # ars-lover
    Что ты несёшь уебище?))) чистый гол у вхю забрали)) пидараска ещё про судей будет писать ахахахаха

    Источник: http://fapl.ru/posts/95351/?c=1

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  19. brown-ale 03.09.2022 21:42 # brown-ale
    Стиви Джи ускользнул от увольнения.

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  20. high-malvern 03.09.2022 21:40 # high-malvern
    Благородный Пеп пожалел Чирарта. В отличие от немецкого ротатора, Пеп не стремится увольнять коллег, хоть и псов.

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