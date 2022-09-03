"Сити" поскользнулся против "Виллы"
10-го в сезоне гола Эрлинга Холанда "Манчестер Сити" оказалось недостаточно для победы в гостях у "Астон Виллы" — 1:1.
Место в старте "вилланов" на матч против своего бывшего получил Дуглас Луис, заменив Эмилиано Буэндиа.
В стартовый состав "горожан" вернулся Кевин Де Брюйне, заменив Хулиана Альвареса.
Забрав себе мяч, "Сити" сразу же подверг своего соперника нешуточному давлению. На четвертой минуте Илкай Гюндоган прекрасным пасом нашел на правом краю штрафной Кайла Уолкера, который пробил со всей силы, но промахнулся.
Спустя пять минут Де Брюйне отметился ударом с дистанции — тоже мимо.
Однако постепенно "Вилла" адаптировалась, заставив соперника разыгрывать мяч на отдалении от ворот Эмилиано Мартинеса и выключив из игры Эрлинга Холанда.
На 38-й минуты хозяева и вовсе едва не открыли счет. Олли Уоткинс ворвался в штрафную по левому краю, но в дальний угол ворот не попал.
В первом тайме не было ни одного удара в створ, зато второй начался с гола. Де Брюйне навесил с правого фланга к дальней штанге, где Холанд в прыжке сбросил мяч ногой в ворота — 0:1.
На 58-й минуте "Вилла" вполне могла сравнять счет, однако вышедший один на один Уоткинс чуть отпустил от себя мяч и позволил Эдерсону спасти "Сити".
Отделавшись испугом, "горожане" стали искать второй гол, к которому особенно был близок Де Брюйне, на 74-й минуте пробив со штрафного в перекладину.
А на 74-й минуте игра приняла неожиданный оборот. Джейкоб Рэмси вошел в штрафную по левому краю, после чего прострелил в район 11-метровой отметки на Леона Бэйли, который пробил в касание — 1:1.
На 80-й минуте вышедший со скамейки Филиппе Коутиньо классным дальним ударом поразил ворота Эдерсона, однако угодил в офсайд.
Финальный штурм гостей вышел слабеньким, для победы они сделали недостаточно.
"Вилла" и Стивен Джеррард доказали, что их рано хоронить, дав бой действующему чемпиону. "Сити" оказался довольно хрупок в обороне.
"Астон Вилла" — "Манчестер Сити". Отчет о матче
03.09.2022 21:30
Просмотров: 2335
Все комментарии к этой новости
Добавить комментарий | Правила | Обсудить на форуме
Последние комментарии:
Пздц петухи и пидоры главные фавориты сезона) в ахуе . Хотя с кентом поспорил что ттх будет чемпионом
(ответить)
Гунерасты чёт слишком веселые стали последнее время, повылазить клопы из щелей, но это ненадолго ,до завтрашнего дня.
(ответить)
баля посмотрел стрим сени))) это кринж лэвэл инсэйн) я отказываюсь даже говорить про 1300 душевнобольных людей которые сидели там вместе со мной
(ответить)
первый
(ответить)
И рюдигер у реала, и кристина у барсы на банке сидят. Очень нраицца
(ответить)
Збс Джи осадил бензоколонку, на характере.
(ответить)
Всё равно сити станет чемпионом.
(ответить)
VAR придумали для лохов, нормальные арбитры уже на пенсии.
(ответить)
Что Хвич творит. Просто грузинский Зидан)
(ответить)
Вилланы с полторашками не поделили страпон
(ответить)
Засчитано ,Михуил.
(ответить)
Точка джи скользкая с 2014.
(ответить)
Какая боль, какая боль…
Ман шишка забила всего лишь один гол
(ответить)
По результату: ничего сверх неожиданного не случилось, Сити и в прошлом матче летели Вилле 0-2 дома, соперник не самый удобный для них.
(ответить)
надо отдать Пепе должное, какой же он шарлатан ёманыкомпот
(ответить)
Какие та дюди типа тру манк никто не видел где он? Поскользнулся ман шишка
(ответить)
Щас Хвич будет наваливать римским нацикам)
(ответить)
Что ты несёшь уебище?))) чистый гол у вхю забрали)) пидараска ещё про судей будет писать ахахахаха
Источник: http://fapl.ru/posts/95351/?c=1
(ответить)
Стиви Джи ускользнул от увольнения.
(ответить)
Благородный Пеп пожалел Чирарта. В отличие от немецкого ротатора, Пеп не стремится увольнять коллег, хоть и псов.
(ответить)
Все комментарии к этой новости
Добавить комментарий