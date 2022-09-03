"Тоттенхэм" одолел "Фулхэм"

"Тоттенхэм" продлил свою беспроигрышную серию в новом сезоне, одержав победу над "Фулхэмом" — 2:1.

По сравнению с ничейным дерби против "Вест Хэма" посреди недели главный тренер "шпор" Антонио Конте поменял половину полевых игроков, оказав доверие Кристиану Ромеро, Клеману Лангле, Райану Сессеньону, Родриго Бентанкуру и Ришарлисону.



Стартовый состав "дачников" не изменился после победы над "Брайтоном" во вторник.



"Тоттенхэм" был настойчив в начале матча. Уже на седьмой минуте Харри Кейн ударом с подступов к штрафной проверил на бдительность экс-голкипера "Арсенала" Бернда Лено.



Вскоре Сон Хен Мин закрутил мяч прямо в ворота с левого фланга, однако гол не был засчитан из-за того, что Кейн создал помеху Лено, угодив в офсайд.



В дальнейшем Сон имел еще несколько моментов, но либо не мог пробить Лено, либо не мог попасть в створ. Также южнокореец отметился ударом в перекладину с линии вратарской.



Незадолго до перерыва "шпоры" все-таки открыли счет. Находясь в окружении четырех защитников, Пьер-Эмиль Хейбьерг получил короткий пас от Ришарлисона, подработал мяч и пробил в дальний нижний угол — 1:0.



Второй тайм начался с невероятного промаха защитника хозяев Эрика Дайера, который замыкал прострел Ришарлисона с правого фланга, но направил мяч на перекладиной.



Вскоре "Фулхэм" огрызнулся дальним ударом с рикошетом Александара Митровича, но Уго Льорис был на чеку.



Других моментов, кроме шального удара Митровича, у "дачников" не было. "Тоттенхэм" контролировал игру, но со вторым голом затянул до 75-й минуты, когда Сессеньон завладел мячом после заблокированного удара и прострелил в центр вратарской на Кейна — 2:0.



На 82-й минуты "шпоры" были близки к третьему голу, но удар Ришарлисона пришелся в штангу.



Тут же "Фулхэм" организовал свою атаку, и Митрович, убрав в сторону Ромеро, с левого края штрафной закрутил мяч в дальний верхний угол ворот — 2:1.



Концовка выдалась достаточно нервной для хозяев ввиду скользкого счета. На последней минуте Ришалисон замкнул прострел Сессеньона вдоль ворот, но радость бразильца была прервана системой VAR — офсайд.



"Тоттенхэм" имел подавляющее преимущество и мог побеждать более комфортным образом, однако три очка от "шпор" никуда не делись.



"Тоттенхэм" — "Фулхэм". Отчет о матче