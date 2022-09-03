"Челси" победил "Вест Хэма"

Бен Чилуэлл Вмешательство системы VAR помогло "Челси" удержать победу в дерби против "Вест Хэма" — 2:1.

Новичок Весле Фофана сразу получил место в стартовом составе "синих". Также вернулись в основу Рис Джеймс, Конор Галлахер, Матео Ковачич и Кристиан Пулишич.

В старте у "молотобойцев" впервые появился Лукас Пакета. Кроме того, против своего бывшего клуба вышел Эмерсон Палмери, заменив Аарона Крессуэлла.

Первый тайм получился откровенно унылым, обе команды не нанесли ни одного удара в створ.

"Челси" гораздо больше владел мячом, но угроз воротам Лукаша Фабиански почти не создавал — лишь парочка полумоментов и прострелов вдоль ворот.

Первый в матче удар в створ случился только на 62-й минуте, когда Эдуар Менди кулаком вынес мяч после углового, а Джаррод Боуэн пробил с лету из-за пределов штрафной — голкипер "синих" отвел угрозу от своих ворот.

После сейва Менди был назначен еще один угловой. Эдуар вновь сыграл на выходе, но лишь скинул мяч на Деклана Райса, который немедленно пробил. Мичейл Антонио на линии ворот подправил снаряд в цель — 0:1.

Ничего не предвещало беды для "Вест Хэма", но на 76-й минуте счет стал равным. Вышедший на замену Бен Чилуэлл догнал уходивший за лицевую линию мяч и, увидел движение Фабиански навстречу, направил снаряд между ног голкиперу — 1:1.

На 87-й минуте появившийся на замену Максвел Корне мог вывести "молотобойцев" вперед, но промахнулся мимо свободного угла ворот и лишь пробил головой в штангу.

Расплата за промах Корне наступила немедленно. Бен Чилуэлл выполнил передачу с левого фланга к ближней штанге, где Кай Хаверц пробил с отскоком от газона — 2:1.

На 89-й минуте Менди неудачно отбил мяч на Корне, и тот пушечным ударом поразил ворота, однако после вмешательства VAR гол ивуарийца был отменен.

Команды долго запрягали, но во второй тайме все же порадовали зрителей. "Вест Хэм" был хорош и, наверняка, чувствует себя обокраденным.

"Челси" — "Вест Хэм". Отчет о матче


Метки Вест Хэм, обзор матча, Премьер-Лига, Челси

Автор mihajlo   

Дата 03.09.2022 19:05

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Последние комментарии:




  1. thegodfather 03.09.2022 19:45 # thegodfather
    Фофана понравился, кстати

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  2. kellborn 03.09.2022 19:44 # kellborn
    Короче, оба матч сегодня ещё раз показали, что
    1) Главная проблема Ливерпуля -днище Эллиот
    2) 2 главные проблемы Челси. - Лофтус Чик и форварды.


    И главное, все эти проблемы можно было бы решить, если бы игроки не могли сосать главным тренерам за место в старте.

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  3. thegodfather 03.09.2022 19:41 # thegodfather
    какое же юве говнище ахахаха

    глянул статка фиорентина-юве и акуеЛ)


    МОУР БЛЯ обязан быть ЧЕМПИОНОМ

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  4. intellect 03.09.2022 19:41 # intellect
    Оптовый разрыв пуканов от победы Челси, значит верной дорогой идем коллеги

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  5. jirrort 03.09.2022 19:40 # jirrort
    Если где нибудь в Скандинавии решат снять переосмысление "Техасской резни бензопилой" ,то роль кажаного лица должна достаться Холланду.

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  6. lexa-arsenal 03.09.2022 19:37 # lexa-arsenal
    Сегодня изи выебут сити скриньте

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  7. selta 03.09.2022 19:36 # selta
    Челси на троне!
    Лузерпук на страпоне

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  8. chelsea-69 03.09.2022 19:35 # chelsea-69
    Волкер иплан

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  9. asnural 03.09.2022 19:34 # asnural
    Чиллвелл топище...нет кантюши и чилвелла , чолсе в жопе

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  10. staryi-eblan 03.09.2022 19:33 # staryi-eblan
    Кирилл Бельский в превью матча:

    "Я думаю, что Челси может завтра погром устроить Вест Хэму. Так что я поставлю на 3:0".

    Ясно. Как в воду глядел

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  11. reeker 03.09.2022 19:31 # reeker
    Атака как была мёртвой, такой и остаётся, ничего не меняется. Вся надежда на то, что Джеймс и Чиллуэлл что-нибудь придумают. В общем всё как обычно. Может хоть с обезьянгом поинтереснее будет.

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  12. chelsea-69 03.09.2022 19:30 # chelsea-69
    Если Хохланд не сделает хет-трик, то он пидр

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  13. breadpeat 03.09.2022 19:30 # breadpeat
    закончится все плохо с такими закидонами для членомонси

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  14. mata05 03.09.2022 19:27 # mata05
    Пля бойлер верни Чеха а то заепали клоунады копчёного

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  15. jirrort 03.09.2022 19:24 # jirrort
    Скриньте,этот гол Хаверца пробудит в нём чакру голеадора ,его уже никто не сможет остановить. НАГИБАТОРСИ вернётся на трон.

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  16. yamateh 03.09.2022 19:23 # yamateh
    Много вопросов Тухелю. Немедленно нужно ставить игру, игроки уже более менее набирают форму. Жоржиньо за 10 минут успел обкакаться, ну что за топарь. Похорошему гол ВХ нужно было зачитывать. Во что превратился Менди не знаю, как Чех покинул базу африканца будто подменяли)
    Вообщем, думаю это должок за Тоттенхэм. Шпор ждет еще отместка на Уайт Харт Лэйн

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  17. division 03.09.2022 19:23 # division
    Колбасные дауны нуньесы должны быть счастливы, что их прямой конкурент в борьбе за зону лиги конференций потерял очки

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  18. true-manc 03.09.2022 19:23 # true-manc
    сейчас на Вилла Парк будет жесткая зоофилия. лузерпуки готовы?

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  19. staryi-eblan 03.09.2022 19:20 # staryi-eblan
    Мощнейший Вест Хэм пытался выиграть у находящегося в жесточайшем кризисе Челси, но не смог.

    И да, команда ментально подсела. Чувствуется неуверенность. Либо нужно срочно им взбодриться и начать топтать соперников, либо уже к зиме Синяки будут бороться только за попадание в 4-ку Лиги

    рs. без Канте тяжело
    -------------------------------------
    pps. Лофтус не очень

    ppps. Маунтенок, Хаверцян, Перестрелкошич и Зиешка на старте сезона всё еще манекенствуют

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  20. chelsea-69 03.09.2022 19:20 # chelsea-69
    Пердакоподжигалси

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