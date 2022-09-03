"Челси" победил "Вест Хэма"
Вмешательство системы VAR помогло "Челси" удержать победу в дерби против "Вест Хэма" — 2:1.
Новичок Весле Фофана сразу получил место в стартовом составе "синих". Также вернулись в основу Рис Джеймс, Конор Галлахер, Матео Ковачич и Кристиан Пулишич.
В старте у "молотобойцев" впервые появился Лукас Пакета. Кроме того, против своего бывшего клуба вышел Эмерсон Палмери, заменив Аарона Крессуэлла.
Первый тайм получился откровенно унылым, обе команды не нанесли ни одного удара в створ.
"Челси" гораздо больше владел мячом, но угроз воротам Лукаша Фабиански почти не создавал — лишь парочка полумоментов и прострелов вдоль ворот.
Первый в матче удар в створ случился только на 62-й минуте, когда Эдуар Менди кулаком вынес мяч после углового, а Джаррод Боуэн пробил с лету из-за пределов штрафной — голкипер "синих" отвел угрозу от своих ворот.
После сейва Менди был назначен еще один угловой. Эдуар вновь сыграл на выходе, но лишь скинул мяч на Деклана Райса, который немедленно пробил. Мичейл Антонио на линии ворот подправил снаряд в цель — 0:1.
Ничего не предвещало беды для "Вест Хэма", но на 76-й минуте счет стал равным. Вышедший на замену Бен Чилуэлл догнал уходивший за лицевую линию мяч и, увидел движение Фабиански навстречу, направил снаряд между ног голкиперу — 1:1.
На 87-й минуте появившийся на замену Максвел Корне мог вывести "молотобойцев" вперед, но промахнулся мимо свободного угла ворот и лишь пробил головой в штангу.
Расплата за промах Корне наступила немедленно. Бен Чилуэлл выполнил передачу с левого фланга к ближней штанге, где Кай Хаверц пробил с отскоком от газона — 2:1.
На 89-й минуте Менди неудачно отбил мяч на Корне, и тот пушечным ударом поразил ворота, однако после вмешательства VAR гол ивуарийца был отменен.
Команды долго запрягали, но во второй тайме все же порадовали зрителей. "Вест Хэм" был хорош и, наверняка, чувствует себя обокраденным.
"Челси" — "Вест Хэм". Отчет о матче
03.09.2022 19:05
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Последние комментарии:
Фофана понравился, кстати
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Короче, оба матч сегодня ещё раз показали, что
1) Главная проблема Ливерпуля -днище Эллиот
2) 2 главные проблемы Челси. - Лофтус Чик и форварды.
И главное, все эти проблемы можно было бы решить, если бы игроки не могли сосать главным тренерам за место в старте.
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какое же юве говнище ахахаха
глянул статка фиорентина-юве и акуеЛ)
МОУР БЛЯ обязан быть ЧЕМПИОНОМ
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Оптовый разрыв пуканов от победы Челси, значит верной дорогой идем коллеги
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Если где нибудь в Скандинавии решат снять переосмысление "Техасской резни бензопилой" ,то роль кажаного лица должна достаться Холланду.
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Сегодня изи выебут сити скриньте
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Челси на троне!
Лузерпук на страпоне
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Волкер иплан
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Чиллвелл топище...нет кантюши и чилвелла , чолсе в жопе
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Кирилл Бельский в превью матча:
"Я думаю, что Челси может завтра погром устроить Вест Хэму. Так что я поставлю на 3:0".
Ясно. Как в воду глядел
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Атака как была мёртвой, такой и остаётся, ничего не меняется. Вся надежда на то, что Джеймс и Чиллуэлл что-нибудь придумают. В общем всё как обычно. Может хоть с обезьянгом поинтереснее будет.
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Если Хохланд не сделает хет-трик, то он пидр
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закончится все плохо с такими закидонами для членомонси
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Пля бойлер верни Чеха а то заепали клоунады копчёного
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Скриньте,этот гол Хаверца пробудит в нём чакру голеадора ,его уже никто не сможет остановить. НАГИБАТОРСИ вернётся на трон.
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Много вопросов Тухелю. Немедленно нужно ставить игру, игроки уже более менее набирают форму. Жоржиньо за 10 минут успел обкакаться, ну что за топарь. Похорошему гол ВХ нужно было зачитывать. Во что превратился Менди не знаю, как Чех покинул базу африканца будто подменяли)
Вообщем, думаю это должок за Тоттенхэм. Шпор ждет еще отместка на Уайт Харт Лэйн
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Колбасные дауны нуньесы должны быть счастливы, что их прямой конкурент в борьбе за зону лиги конференций потерял очки
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сейчас на Вилла Парк будет жесткая зоофилия. лузерпуки готовы?
(ответить)
Мощнейший Вест Хэм пытался выиграть у находящегося в жесточайшем кризисе Челси, но не смог.
И да, команда ментально подсела. Чувствуется неуверенность. Либо нужно срочно им взбодриться и начать топтать соперников, либо уже к зиме Синяки будут бороться только за попадание в 4-ку Лиги
рs. без Канте тяжело
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pps. Лофтус не очень
ppps. Маунтенок, Хаверцян, Перестрелкошич и Зиешка на старте сезона всё еще манекенствуют
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Пердакоподжигалси
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