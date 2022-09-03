"Челси" победил "Вест Хэма"

Вмешательство системы VAR помогло "Челси" удержать победу в дерби против "Вест Хэма" — 2:1.

Новичок Весле Фофана сразу получил место в стартовом составе "синих". Также вернулись в основу Рис Джеймс, Конор Галлахер, Матео Ковачич и Кристиан Пулишич.



В старте у "молотобойцев" впервые появился Лукас Пакета. Кроме того, против своего бывшего клуба вышел Эмерсон Палмери, заменив Аарона Крессуэлла.



Первый тайм получился откровенно унылым, обе команды не нанесли ни одного удара в створ.



"Челси" гораздо больше владел мячом, но угроз воротам Лукаша Фабиански почти не создавал — лишь парочка полумоментов и прострелов вдоль ворот.



Первый в матче удар в створ случился только на 62-й минуте, когда Эдуар Менди кулаком вынес мяч после углового, а Джаррод Боуэн пробил с лету из-за пределов штрафной — голкипер "синих" отвел угрозу от своих ворот.



После сейва Менди был назначен еще один угловой. Эдуар вновь сыграл на выходе, но лишь скинул мяч на Деклана Райса, который немедленно пробил. Мичейл Антонио на линии ворот подправил снаряд в цель — 0:1.



Ничего не предвещало беды для "Вест Хэма", но на 76-й минуте счет стал равным. Вышедший на замену Бен Чилуэлл догнал уходивший за лицевую линию мяч и, увидел движение Фабиански навстречу, направил снаряд между ног голкиперу — 1:1.



На 87-й минуте появившийся на замену Максвел Корне мог вывести "молотобойцев" вперед, но промахнулся мимо свободного угла ворот и лишь пробил головой в штангу.



Расплата за промах Корне наступила немедленно. Бен Чилуэлл выполнил передачу с левого фланга к ближней штанге, где Кай Хаверц пробил с отскоком от газона — 2:1.



На 89-й минуте Менди неудачно отбил мяч на Корне, и тот пушечным ударом поразил ворота, однако после вмешательства VAR гол ивуарийца был отменен.



Команды долго запрягали, но во второй тайме все же порадовали зрителей. "Вест Хэм" был хорош и, наверняка, чувствует себя обокраденным.



"Челси" — "Вест Хэм". Отчет о матче