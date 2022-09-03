Клопп: "Это не тот старт сезона, как мы хотели"

Главный тренер "Ливерпуля" Юрген Клопп выразил свое разочарование неудачным началом сезона после очередной потери очков.

В субботу "Ливерпуль" сыграл с "Эвертоном" без забитых голов, четвертый раз в шести матчах нового сезона Премьер-Лиги потеряв очки.



Этот результат расстраивает Клоппа, однако Юрген надеется, что выздоравливающие игроки помогут "красным" поправить ситуацию.



"Али (Алиссону) пришлось совершить безумный сейв после удара Мопе. Я уже думал, что мяч в воротах".



"Нам было тяжело после среды. Такого рода матчи редко подходят людям, которые любят самый красивый футбол, потому что обе команды вынуждены сражаться как безумцы. Это была супернапряженная игра".



"Мы создали много моментов, особенно около временной отметки, когда мы забили свой последний гол ("Ньюкаслу"). Ощущение такое, что мы потеряли два очка. Свои лучшие моменты соперник имел после контратак, когда мы были в их штрафной. Мы занимали не лучшее положение при подборах".



"Нашу ситуацию прямо сейчас не назовешь мечтой. Хорошо, что игроки идут на поправку, но мы должны использовать их правильным образом".



"Это не тот старт сезона, как мы хотели. Шесть матчей и девять очков — это не совсем то, о чем мы мечтали, но такова ситуация, и давайте от этого отталкиваться. Если мы преодолеем эти моменты, оставаясь сплоченными, у нас будет возможность поправить свои дела", — сообщил Клопп BBC.