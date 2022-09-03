Каррагер считает, что Холанд может стать лучшим игроком Премьер-Лиги всех времен

Эксперт Sky Sports Джейми Каррагер считает, что нападающий "Манчестер Сити" Эрлинг Холанд может стать величайшим игроком Премьер-Лиги всех времен.

Холанд блестяще начал свою карьеру в "Сити", забив девять голов в пяти первых матчах. Прежде этого еще никому не удавалось в Премьер-Лиге.



По мнению Каррагера, Эрлинг является "особенным игроком" и обладает потенциалом, чтобы стать настоящей легендой.



"Манчестер Сити" провел очень хорошее трансферное окно. Они лишились многих атакующих игроков, но приглашенный Альварес выглядит действительно классным игроком, а покупка Холанда — это просто удивительно".



"Я работаю на матче "Сити" против "Астон Виллы" в субботу, и я взволнован тем, что впервые увижу его воплоти, впервые буду комментировать его игру и присмотрюсь к его поведению без мяча".



"Мы знаем что лига получила отличного игрока, но я думаю мы получили по-настоящему особенного игрока, который к моменту окончания своей карьеры в "Манчестер Сити" или Премьер-Лиге будет стоять в одном ряду с Тьерри Анри".



"Этот парень может стать лучшим игроком, что мы видели в Премьер-Лиге. Он блестяще начал, и мне не терпится увидеть его в этот уикенд", — сообщил Каррагер Sky Sports.