Дерби "Эвертона" и "Ливерпуля" завершилось без голов

Джеймс Милнер и Конор Коуди "Ливерпуль" в третий раз с начала сезона сыграл вничью, не выявив сильнейшего в дерби против "Эвертона" — 0:0.

Относительно 1:1 с "Лидсом" главный тренер "ирисок" Фрэнк Лэмпард произвел лишь одно изменение в стартовом составе, устроив дебют для Нила Мопе, который заменил Дуайта Макнила.

В старте у "красных" появились Костас Цимикас, Фабиу Карвалью и Дарвин Нуньес, заменив Энди Робертсона, Джордана Хендерсона и Роберто Фирмино.

"Ливерпуль" демонстрировал тотальный контроль мяча в начале матча, но первый момент создал "Эвертон". Это Мопе пробивал в касание с близкого расстояния, но удар у него не получился, и снаряд пошел мимо.

Этим моментом хозяева не ограничились, делая ставку на контратаки и ловя соперника на технических ошибках, коих было в избытке.

Реальный шанс открыть счет имел Том Дэвис, который на 32-й минуте пробил в касание по отскочившему к нему от Мопе мячу — штанга!

У гостей реальных моментов долгое время не было — лишь Нуньес отметился парой неточных ударов головой.

Но на 43-й минуте и "красные" создали 100-процентный момент — даже два. Удар Нуньеса с острого угла был переведен голкипером "ирисок" Джорданом Пикфордом в перекладину, а поддержавший атаку Луис Диа закрутил мяч в штангу.

С началом второго тайма играл обострилась — в первую очередь благодаря "Ливерпулю", который взял своего соперника в тиски.

Выдержав этот натиск, "Эвертон" принялся отвечать контратаками. На 65-й минуте Алиссон просто спас гостей, отразив удар Мопе с убойной дистанции.

На 68-й минуте хозяевам даже удалось забить. Это Коуди на дальней штанге замкнул прострел Мопе, однако гол не был засчитан из-за офсайда.

Чем меньше оставалось времени, тем более вялой выглядела игра "Ливерпуля". В концовке "Эвертон" смотрелся даже предпочтительнее своего соперника.

На 84-й минуте Алиссон еще раз спас свою команду, отразив удар Дуайта Макнила с рикошетом, на что Джордан Пикфорд ответил сейвом после выстрела Роберто Фирмино. А уже в компенсированное время Мохамед Салах пробил в штангу.

Первый тайм получился довольно скучным, но после перерыва "Эвертон" и "Ливерпуль" заиграли, как и подобает мерсисайдскому дерби. Обе команды имели шансы вырвать победу, но не сложилось — в том числе благодаря блестящей игре Пикфорда и Алиссона.

"Эвертон" — "Ливерпуль". Отчет о матче


Метки Ливерпуль, обзор матча, Премьер-Лига, Эвертон

Автор mihajlo   

Дата 03.09.2022 16:30

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Последние комментарии:




  1. largo-winch 03.09.2022 18:07 # largo-winch
    Челси отдыхал на 1 день больше, а на выходе унылый ватокат

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  2. vagifspurs 03.09.2022 18:06 # vagifspurs
    GLORY GLORY TOTTENHAM HOTSPUR

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  3. bangladesh 03.09.2022 18:05 # bangladesh
    там говорят рису жеймсу птичка на голову накакала

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  4. kukuruzzo 03.09.2022 18:04 # kukuruzzo
    гавнохер это новый макичхрен?

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  5. takernotagiver 03.09.2022 18:04 # takernotagiver
    У пенсов дриблеров нет что-ли? Одного на финте обыграешь уже острота будет. Нет, все атаки через крайних защей. Тухель - заднеприводной. Нужен переднеприводной тренер)

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  6. yamateh 03.09.2022 18:03 # yamateh
    Чет у Тухельси закончились идеи да?) Где тот Тухель, когда если что то идет не так может поменять план на 180 градусов.

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  7. true-manc 03.09.2022 18:02 # true-manc
    вы че серьезно смотрите матчи какульси? ....

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  8. thegodfather 03.09.2022 18:01 # thegodfather
    против автобуса выйти играть в 2 атакера пуля(!!!!!) стерлинг это сильно)

    нада было еще вешать на них

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  9. skydreams 03.09.2022 17:53 # skydreams
    Галлахер не понимает, чо от него Тухлый хочет. Стоит в атаке столбом и просто минус игрок. Он ж в отборе хорош и мяч протянуть, ему надо ниже играть. Поставьте меня тренером этого Чорли, хуже не будет

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  10. skydreams 03.09.2022 17:51 # skydreams
    ливер збс против таких автобусов катает. вообще ничо не выдумывает - пас на трента, там забегают сразу Салах и Диаз. Пас не доходит в 90% случаев - но центр поля сразу идёт в прессинг и забирает мяч, получается атака на скорости. а если в 10% случаев пас от Трента доходит это опасный момент.

    а так что они мяч перекатывают как дауны, ну так и толку? одна ошибка сзади и сразу будет опасный момент. против автобусов надо хаус создавать, а не академично мяч катать. короч тухлый заебал, игры в атаке ноль.

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  11. felix-the-cat 03.09.2022 17:49 # felix-the-cat
    Бля у пенсов всегда так

    Вначале приходит тренер или игрок потом идёт массовый дроч
    Защита этого персонажа хотя очевидно что он дно и дерьмо

    А потом их пердак не выдерживает и понеслась) ахаэа

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  12. bangladesh 03.09.2022 17:48 # bangladesh
    ну ничего бывает, не всегда же побеждать и тренеров увольнять.

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  13. thegodfather 03.09.2022 17:47 # thegodfather
    убирайте лофтуса с поля, на брою сходу, ЖК получит вторую нахуй

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  14. cristean2 03.09.2022 17:47 # cristean2
    ахахах

    Кулибали топовый дриблер

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  15. akado 03.09.2022 17:46 # akado
    Вроде и дерби, а искры вообще никакой. Челси не бежит, ВХ боится.

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  16. thegodfather 03.09.2022 17:46 # thegodfather
    тухель долбое6 сам руинит матчи своими стартовыми...в прошлом аспи лофтус зиех

    тут блять в 2 игрока атаки)))) еще и низкорослых. Ор

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  17. kukuruzzo 03.09.2022 17:43 # kukuruzzo
    датчанин алга

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  18. gucman 03.09.2022 17:42 # gucman
    Тут без Бройи не победить

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  19. division 03.09.2022 17:41 # division
    Тиаго и Калиду машины!

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  20. takernotagiver 03.09.2022 17:41 # takernotagiver
    Столько бабла потратили, а как игры не было, так и нету. Нужен тренер просто пенсам

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