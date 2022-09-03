Дерби "Эвертона" и "Ливерпуля" завершилось без голов

"Ливерпуль" в третий раз с начала сезона сыграл вничью, не выявив сильнейшего в дерби против "Эвертона" — 0:0.

Относительно 1:1 с "Лидсом" главный тренер "ирисок" Фрэнк Лэмпард произвел лишь одно изменение в стартовом составе, устроив дебют для Нила Мопе, который заменил Дуайта Макнила.



В старте у "красных" появились Костас Цимикас, Фабиу Карвалью и Дарвин Нуньес, заменив Энди Робертсона, Джордана Хендерсона и Роберто Фирмино.



"Ливерпуль" демонстрировал тотальный контроль мяча в начале матча, но первый момент создал "Эвертон". Это Мопе пробивал в касание с близкого расстояния, но удар у него не получился, и снаряд пошел мимо.



Этим моментом хозяева не ограничились, делая ставку на контратаки и ловя соперника на технических ошибках, коих было в избытке.



Реальный шанс открыть счет имел Том Дэвис, который на 32-й минуте пробил в касание по отскочившему к нему от Мопе мячу — штанга!



У гостей реальных моментов долгое время не было — лишь Нуньес отметился парой неточных ударов головой.



Но на 43-й минуте и "красные" создали 100-процентный момент — даже два. Удар Нуньеса с острого угла был переведен голкипером "ирисок" Джорданом Пикфордом в перекладину, а поддержавший атаку Луис Диа закрутил мяч в штангу.



С началом второго тайма играл обострилась — в первую очередь благодаря "Ливерпулю", который взял своего соперника в тиски.



Выдержав этот натиск, "Эвертон" принялся отвечать контратаками. На 65-й минуте Алиссон просто спас гостей, отразив удар Мопе с убойной дистанции.



На 68-й минуте хозяевам даже удалось забить. Это Коуди на дальней штанге замкнул прострел Мопе, однако гол не был засчитан из-за офсайда.



Чем меньше оставалось времени, тем более вялой выглядела игра "Ливерпуля". В концовке "Эвертон" смотрелся даже предпочтительнее своего соперника.



На 84-й минуте Алиссон еще раз спас свою команду, отразив удар Дуайта Макнила с рикошетом, на что Джордан Пикфорд ответил сейвом после выстрела Роберто Фирмино. А уже в компенсированное время Мохамед Салах пробил в штангу.



Первый тайм получился довольно скучным, но после перерыва "Эвертон" и "Ливерпуль" заиграли, как и подобает мерсисайдскому дерби. Обе команды имели шансы вырвать победу, но не сложилось — в том числе благодаря блестящей игре Пикфорда и Алиссона.



"Эвертон" — "Ливерпуль". Отчет о матче