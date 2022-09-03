Дерби "Эвертона" и "Ливерпуля" завершилось без голов
"Ливерпуль" в третий раз с начала сезона сыграл вничью, не выявив сильнейшего в дерби против "Эвертона" — 0:0.
Относительно 1:1 с "Лидсом" главный тренер "ирисок" Фрэнк Лэмпард произвел лишь одно изменение в стартовом составе, устроив дебют для Нила Мопе, который заменил Дуайта Макнила.
В старте у "красных" появились Костас Цимикас, Фабиу Карвалью и Дарвин Нуньес, заменив Энди Робертсона, Джордана Хендерсона и Роберто Фирмино.
"Ливерпуль" демонстрировал тотальный контроль мяча в начале матча, но первый момент создал "Эвертон". Это Мопе пробивал в касание с близкого расстояния, но удар у него не получился, и снаряд пошел мимо.
Этим моментом хозяева не ограничились, делая ставку на контратаки и ловя соперника на технических ошибках, коих было в избытке.
Реальный шанс открыть счет имел Том Дэвис, который на 32-й минуте пробил в касание по отскочившему к нему от Мопе мячу — штанга!
У гостей реальных моментов долгое время не было — лишь Нуньес отметился парой неточных ударов головой.
Но на 43-й минуте и "красные" создали 100-процентный момент — даже два. Удар Нуньеса с острого угла был переведен голкипером "ирисок" Джорданом Пикфордом в перекладину, а поддержавший атаку Луис Диа закрутил мяч в штангу.
С началом второго тайма играл обострилась — в первую очередь благодаря "Ливерпулю", который взял своего соперника в тиски.
Выдержав этот натиск, "Эвертон" принялся отвечать контратаками. На 65-й минуте Алиссон просто спас гостей, отразив удар Мопе с убойной дистанции.
На 68-й минуте хозяевам даже удалось забить. Это Коуди на дальней штанге замкнул прострел Мопе, однако гол не был засчитан из-за офсайда.
Чем меньше оставалось времени, тем более вялой выглядела игра "Ливерпуля". В концовке "Эвертон" смотрелся даже предпочтительнее своего соперника.
На 84-й минуте Алиссон еще раз спас свою команду, отразив удар Дуайта Макнила с рикошетом, на что Джордан Пикфорд ответил сейвом после выстрела Роберто Фирмино. А уже в компенсированное время Мохамед Салах пробил в штангу.
Первый тайм получился довольно скучным, но после перерыва "Эвертон" и "Ливерпуль" заиграли, как и подобает мерсисайдскому дерби. Обе команды имели шансы вырвать победу, но не сложилось — в том числе благодаря блестящей игре Пикфорда и Алиссона.
"Эвертон" — "Ливерпуль". Отчет о матче
03.09.2022 16:30
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Последние комментарии:
Челси отдыхал на 1 день больше, а на выходе унылый ватокат
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GLORY GLORY TOTTENHAM HOTSPUR
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там говорят рису жеймсу птичка на голову накакала
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гавнохер это новый макичхрен?
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У пенсов дриблеров нет что-ли? Одного на финте обыграешь уже острота будет. Нет, все атаки через крайних защей. Тухель - заднеприводной. Нужен переднеприводной тренер)
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Чет у Тухельси закончились идеи да?) Где тот Тухель, когда если что то идет не так может поменять план на 180 градусов.
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вы че серьезно смотрите матчи какульси? ....
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против автобуса выйти играть в 2 атакера пуля(!!!!!) стерлинг это сильно)
нада было еще вешать на них
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Галлахер не понимает, чо от него Тухлый хочет. Стоит в атаке столбом и просто минус игрок. Он ж в отборе хорош и мяч протянуть, ему надо ниже играть. Поставьте меня тренером этого Чорли, хуже не будет
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ливер збс против таких автобусов катает. вообще ничо не выдумывает - пас на трента, там забегают сразу Салах и Диаз. Пас не доходит в 90% случаев - но центр поля сразу идёт в прессинг и забирает мяч, получается атака на скорости. а если в 10% случаев пас от Трента доходит это опасный момент.
а так что они мяч перекатывают как дауны, ну так и толку? одна ошибка сзади и сразу будет опасный момент. против автобусов надо хаус создавать, а не академично мяч катать. короч тухлый заебал, игры в атаке ноль.
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Бля у пенсов всегда так
Вначале приходит тренер или игрок потом идёт массовый дроч
Защита этого персонажа хотя очевидно что он дно и дерьмо
А потом их пердак не выдерживает и понеслась) ахаэа
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ну ничего бывает, не всегда же побеждать и тренеров увольнять.
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убирайте лофтуса с поля, на брою сходу, ЖК получит вторую нахуй
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ахахах
Кулибали топовый дриблер
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Вроде и дерби, а искры вообще никакой. Челси не бежит, ВХ боится.
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тухель долбое6 сам руинит матчи своими стартовыми...в прошлом аспи лофтус зиех
тут блять в 2 игрока атаки)))) еще и низкорослых. Ор
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датчанин алга
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Тут без Бройи не победить
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Тиаго и Калиду машины!
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Столько бабла потратили, а как игры не было, так и нету. Нужен тренер просто пенсам
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