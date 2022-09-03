Конте похвалил Дайера

Главный тренер "Тоттенхэма" Антонио Конте похвалил своего защитника Эрика Дайера.

Согласно слухам, наставник сборной Англии Гарет Саутгейт находится под впечатлением от игры Дайера на старте нового сезона и собирается вызвать Эрика на предстоящие матчи Лиги Наций.



Конте оставляет это решение за Саутгейтом, но признает, что 28-летний Дайер превратился в одного из лучших защитников в Премьер-Лиге.



"Я очень уважаю их тренера, и решение за ним. Я лишь могу сказать, что Эрик значительно прибавил с момента моего прихода".



"Мы говорим об игроке, на которого можно положиться и который сосредоточен на 100 процентов в каждом матче. Он не тот игрок, который чередует большие матчи с провальными. Он очень стабильно проводит каждый матч".



"Я также могу сказать, что он очень хороший парень, с огромной волей и желанием трудиться и становиться лучше. Он знает, что у него все еще есть пространство для дальнейшего развития, и каждый день я вижу в его глазах желание стать сильнее и стать защитником топ-уровня".



"Он должен продолжать в том же духе, и я буду рад, если он будет забивать больше голов после стандартов. Игрок вроде него, такой высокий и сильный физически, должен действовать эффективнее при угловых и забивать больше голов".



"В Англии самая сложная лига в мире. И Эрик соответствует очень высокому уровню среди защитников. Если сравнивать с другими защитниками, то вам бы пришлось заплатить очень большие деньги, чтобы купить его. Но "Тоттенхэм" не хочет продавать его", — цитирует Конте Daily Mail.