МЮ удвоил свой трансферный бюджет после позора в Брентфорде
"Манчестер Юнайтед" удвоил свой трансферный бюджет на минувшее лето после шокирующего поражения от "Брентфорда".
Как сообщает The Athletic, изначально боссы "Юнайтед" планировали потратить только 120 миллионов фунтов на укрепление состава в летнее окно.
Однако 13 августа "красные дьяволы" разгромно проиграли "Брентфорду" в Премьер-Лиге со счетом 4:0, все четыре гола пропустив уже в первые 35 минут.
Перед этим "Юнайтед" также уступил дома "Брайтону" со счетом 2:1, и совладелец клуба Джоэл Глэйзер решил, что спортивный директор Джон Мерто с главным тренером Эриком Тен Хагом смогут потратить вдвое больше, нежели планировалось изначально.
С тех пор "дьяволы" подписали Каземиро, Антони и Мартина Дубравку вдобавок к приглашенным ранее Лисандро Мартинесу, Тиреллу Маласиа и Кристиану Эриксену, суммарно потратив за лето около 225 млн. фунтов.
03.09.2022 15:00
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