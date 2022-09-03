Тухель признал, что Гилмор не оправдал его ожиданий

Наставник "Челси" Томас Тухель признал, что полузащитник Билли Гилмор не оправдал его ожиданий.

Некогда Гилмора прочили в преемники Нголо Канте, однако перед самым закрытием летнего трансферного окна "Челси" продал Билли в "Брайтон" за 9 миллионов фунтов.



По словам Тухеля, "синие" так поступили, потому что Гилмор отказался снова уходить в аренду, а командировка 21-летнего шотландца в "Норвич" в прошлом сезоне оказалась провальной.



"Мы возлагали большие надежды на него, и он играл за нас в мои первые полгода в "Челси". Он провел ряд важных матчей, после чего откликнулся на новое испытание, но в "Норвиче" у него не сложилось".



"Мы ожидали больше, он сам ожидал больше. Я не тычу ни в кого пальцем, но это было бы сложно для него и сложно для нас, если бы ты, не играя за "Норвич" и вылетая из лиги, затем становишься полузащитником "Челси", сражаясь за место в топ-4 и каждый трофей".



"У нас огромная конкуренция в центре поля, и мы чувствовали, что он не в то возрасте, чтобы довольствоваться пятью, семью или восемью матчами за сезон, поэтому идеальным решением было бы снова отправить его в аренду. Но Билли был категорически против аренды, поэтому в конце концов мы согласились продать его", — цитирует Тухеля Daily Mail.