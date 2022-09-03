Тухель признал, что Гилмор не оправдал его ожиданий

Билли Гилмор Наставник "Челси" Томас Тухель признал, что полузащитник Билли Гилмор не оправдал его ожиданий.

Некогда Гилмора прочили в преемники Нголо Канте, однако перед самым закрытием летнего трансферного окна "Челси" продал Билли в "Брайтон" за 9 миллионов фунтов.

По словам Тухеля, "синие" так поступили, потому что Гилмор отказался снова уходить в аренду, а командировка 21-летнего шотландца в "Норвич" в прошлом сезоне оказалась провальной.

"Мы возлагали большие надежды на него, и он играл за нас в мои первые полгода в "Челси". Он провел ряд важных матчей, после чего откликнулся на новое испытание, но в "Норвиче" у него не сложилось".

"Мы ожидали больше, он сам ожидал больше. Я не тычу ни в кого пальцем, но это было бы сложно для него и сложно для нас, если бы ты, не играя за "Норвич" и вылетая из лиги, затем становишься полузащитником "Челси", сражаясь за место в топ-4 и каждый трофей".

"У нас огромная конкуренция в центре поля, и мы чувствовали, что он не в то возрасте, чтобы довольствоваться пятью, семью или восемью матчами за сезон, поэтому идеальным решением было бы снова отправить его в аренду. Но Билли был категорически против аренды, поэтому в конце концов мы согласились продать его", — цитирует Тухеля Daily Mail.


Метки Брайтон, Гилмор, Тухель, Челси

Автор mihajlo   

Дата 03.09.2022 14:00

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  1. skydreams 03.09.2022 14:29 # skydreams
    заебал тухлый на игроков пиздеть. сам никого улучшить не может в полузащите и атаке, а только пиздит. у клоппяры после пары таких матчей, что билли выдал, уже бы дали шанс, а не отдавали в мертвый норвич под растрел. короч не пизди тухлый, а развивай игроков. заебал нахуй

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  2. chelsiukpro 03.09.2022 14:15 # chelsiukpro
    Хорошее высказывание для глориков фапла и голубой помойке аля колалям которые что притыкают...

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  3. xah 03.09.2022 14:11 # xah
    Эх не плохо ведь катал

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