Каррагер считает Мело временным решением для "Ливерпуля"

Эксперт Sky Sports Джейми Каррагер считает, что полузащитник Артур Мело является лишь временным решением для "Ливерпуля".

В заключительный день летнего трансферного окна "Ливерпуль" взял Мело в аренду с опцией выкупа у "Ювентуса", отреагировав этим на эпидемию травм в центре поля.



Каррагер ожидает, что в конце сезона 26-летний бразилец вернется в Турин, а "красные" подыщут себе более подходящего игрока.



"Я не думаю, что Артур — это ответ на то, в чем "Ливерпуль" нуждается в ближайшие три-четыре года. Им нужен более молодой, более энергичный игрок. Но я думаю, Артура пригласили чисто для того, чтобы восполнить пустоту. Поэтому это случилось так поздно и только на правах аренды".



"Это слегка попахивает тем, что "Ливерпуль" сделал 18 месяцев назад, когда многие из центральных защитников были травмированы, но они не купили кого попало, а лишь взяли игроков в аренду, чтобы присмотреться к ним. "Ливерпуль" не стал выкупать этих игроков, а летом потратился на Ибраиму Конате".



"Тот полузащитник, которого они хотят, прямо сейчас недоступен, поэтому я думаю, приглашение кого-нибудь в аренду имеет смысл", — сообщил Каррагер Sky Sports.