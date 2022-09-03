Тен Хагу пришлось вмешаться, чтобы не упустить Антони

Эрик Тен Хаг и Антони Главный тренер "Манчестер Юнайтед" Эрик Тен Хаг был вынужден лично вмешаться, чтобы приобретение вингера Антони из "Аякса" не сорвалось.

После того, как "Аякс" отклонил предложение "Юнайтед" по Антони в 78 миллионов фунтов, "красные дьяволы" были готовы завершить свой интерес к 22-летнему бразильцу.

"Юнайтед" собирался переключиться с Антони на альтернативные цели вроде Кристиана Пулишича, Маркуса Тюрама и Коди Гакпо.

Однако в этот самый момент, сообщает ESPN, вмешался Тен Хаг и заставил своих боссов продолжить переговоры с "Аяксом".

В итоге "дьяволы" все-таки согласовали этот трансфер, который обошелся им в 86 миллионов фунтов, включая бонусы.


Метки Антони, Аякс, Манчестер Юнайтед, Тен Хаг

Автор mihajlo   

Дата 03.09.2022 12:00

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Последние комментарии:




  1. aliluya-nn 03.09.2022 12:59 # aliluya-nn
    Всяко Аякс часть от сделок Тен Хагу отстегивает)

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  2. shearer1 03.09.2022 12:28 # shearer1
    Аякс - бизнес кар.
    Тэн Хааг помог бывшему клубу продать весь шлак

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