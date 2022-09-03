Тен Хагу пришлось вмешаться, чтобы не упустить Антони
Главный тренер "Манчестер Юнайтед" Эрик Тен Хаг был вынужден лично вмешаться, чтобы приобретение вингера Антони из "Аякса" не сорвалось.
После того, как "Аякс" отклонил предложение "Юнайтед" по Антони в 78 миллионов фунтов, "красные дьяволы" были готовы завершить свой интерес к 22-летнему бразильцу.
"Юнайтед" собирался переключиться с Антони на альтернативные цели вроде Кристиана Пулишича, Маркуса Тюрама и Коди Гакпо.
Однако в этот самый момент, сообщает ESPN, вмешался Тен Хаг и заставил своих боссов продолжить переговоры с "Аяксом".
В итоге "дьяволы" все-таки согласовали этот трансфер, который обошелся им в 86 миллионов фунтов, включая бонусы.
03.09.2022 12:00
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Всяко Аякс часть от сделок Тен Хагу отстегивает)
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Аякс - бизнес кар.
Тэн Хааг помог бывшему клубу продать весь шлак
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