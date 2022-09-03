Хау: "Каждый настроен против "Ньюкасла"

Главный тренер "Ньюкасла" Эдди Хау посетовал, что другие клубы Премьер-Лиги не хотят продавать своих игроков "сорокам", намеренно завышая цены.

После того, как богатейшие инвесторы из Саудовской Аравии приобрели "Ньюкасл", отношение к клубу с "Сент-Джеймс Парк" изменилось — особенно внутри страны.



Хау это хорошо почувствовал во время летнего трансферного окна, однако Эдди рад, что "Ньюкасл" не приобрел репутацию клуба, который переплачивает за игроков.



"Видят ли другие клубы "Ньюкасл" как угрозу? Это правда. Я бы так и сказал. Мы определенно почувствовали это на рынке. Клубы внутри страны не хотели выглядеть так, словно они помогают нам. Нам придется с этим жить".



"Мы определенно обнаружили, что никто не готов сделать нам одолжение. Теперь к нам относятся по-другому. Если есть какие-то варианты внутри страны, команды поднимают цены, когда обращается "Ньюкасл". То же самое в остальном мире, нам приходится мириться с этим".



"По этой причине мы отказались от ряда сделок, и я думаю, это важно, что у нас нет репутации клуба, который платит, сколько просят. Думаю, это должно быть справедливо".



"Внутри у нас есть ощущение, что каждый против нас. Это серьезно, и я предвкушаю этот вызов. Я бы сказал, что это делает нас сплоченнее", — цитирует Хау Daily Mail.