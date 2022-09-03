Тухель признал, что трансфер Закариа — это риск

Денис Закариа Наставник "Челси" Томас Тухель признал, что приглашение полузащитника "Ювентуса" Дениса Закария является рискованным.

Перед самым закрытием летнего трансферного окна "Челси" успел оформить аренду Закариа до конца сезона с опцией выкупа.

Томас признает, что "синие" рискнули. В то же время Томас считает, что у Дениса больше шансов заиграть, нежели у приглашенного год назад в похожих обстоятельствах Сауля Ньигеса из "Атлетико".

"Любая сделка в последнюю минуту — это всегда риск. Это была возможность, которая предоставилась на очень поздно. Нам не хватало полузащитников".

"Последние недели Кову (Матео Ковачича) беспокоило колено. Надеюсь, он обойдется без операции и сможет играть прямо сейчас".

"Последние недели он был на грани операции. Также есть проблемы у Нголо Канте. И внезапно мы задумались, достаточно ли нам будет того, что есть?"

"Затем Рубен Лофтус-Чик получил травму задней поверхности бедра. Он мог пропустить несколько матчей, но, к счастью, будет доступен завтра. Такова была наша ситуация".

"Это была возможность, которая предоставилась нам на последней минуте — или в последние дни. Это то, что нам нужно. Он добавит нам вариантов игры, потому что он обладает большой скоростью, ростом и физической мощью, чтобы быть полезным этой команде".

"Он также может играть в тройке защитников. В Менхенгладбахе он играл даже в четверке защитников, исполняя роль центрального защитника. В полузащите он может играть на обоих позициях".

"Он может сыграть даже вингбека, потому что он достаточно быстр и работоспособен. Если сравнивать его с Саулем, он может сыграть на большем количестве позиций, и он чуть мощнее физически", — цитирует Тухеля Daily Mail.


Метки Закариа, Тухель, Челси

Автор mihajlo   

Дата 03.09.2022 10:00

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  1. kipeloff89 03.09.2022 10:38 # kipeloff89
    Новый Джон Оби Микел

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  2. chelsea-69 03.09.2022 10:36 # chelsea-69
    Так бы и сказал, Сауль - говна кусок

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