Тухель признал, что трансфер Закариа — это риск

Наставник "Челси" Томас Тухель признал, что приглашение полузащитника "Ювентуса" Дениса Закария является рискованным.

Перед самым закрытием летнего трансферного окна "Челси" успел оформить аренду Закариа до конца сезона с опцией выкупа.



Томас признает, что "синие" рискнули. В то же время Томас считает, что у Дениса больше шансов заиграть, нежели у приглашенного год назад в похожих обстоятельствах Сауля Ньигеса из "Атлетико".



"Любая сделка в последнюю минуту — это всегда риск. Это была возможность, которая предоставилась на очень поздно. Нам не хватало полузащитников".



"Последние недели Кову (Матео Ковачича) беспокоило колено. Надеюсь, он обойдется без операции и сможет играть прямо сейчас".



"Последние недели он был на грани операции. Также есть проблемы у Нголо Канте. И внезапно мы задумались, достаточно ли нам будет того, что есть?"



"Затем Рубен Лофтус-Чик получил травму задней поверхности бедра. Он мог пропустить несколько матчей, но, к счастью, будет доступен завтра. Такова была наша ситуация".



"Это была возможность, которая предоставилась нам на последней минуте — или в последние дни. Это то, что нам нужно. Он добавит нам вариантов игры, потому что он обладает большой скоростью, ростом и физической мощью, чтобы быть полезным этой команде".



"Он также может играть в тройке защитников. В Менхенгладбахе он играл даже в четверке защитников, исполняя роль центрального защитника. В полузащите он может играть на обоих позициях".



"Он может сыграть даже вингбека, потому что он достаточно быстр и работоспособен. Если сравнивать его с Саулем, он может сыграть на большем количестве позиций, и он чуть мощнее физически", — цитирует Тухеля Daily Mail.