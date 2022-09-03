Гвардиола считает, что "Сити" пришлось купить Аканджи

Рулевой "Манчестер Сити" Хосеп Гвардиола заявил, что покупка защитника Мануэля Аканджи стала вынужденной мерой.

В заключительный день летнего трансферного окна "Сити" приобрел Аканджи у дортмундской "Боруссии" за 15 миллионов фунтов.



Гвардиола чувствует, что "горожане были вынуждены пригласить Мануэля, потому что Эмерик Лапорт еще не сыграл ни минуты в этом сезоне после перенесенной летом операции на колене, а Натан Аке пропустил последние две недели из-за проблем мышечного характера.



"Мы располагаем четырьмя невероятными центральными защитниками, но порой нам приходилось тяжело из-за травм".



"Состояние Лапорта и Аке улучшается, но спустя месяц-полтора после начала сезона мы остались только с двумя центральными защитниками".



"Нам предоставилась возможность пригласить Аканджи, у которого оставался один год по контракту в Дортмунде и который обладает большим опытом. Он идеален для того, что нам нужно, и мы очень довольны, что заполучили его для повышения конкуренции", — цитирует Гвардиолу ESPN.