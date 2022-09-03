Клопп уверен, что Нуньес не поддастся на провокации против "Эвертона"

Главный тренер "Ливерпуля" Юрген Клопп уверен, что его нападающий Дарвин Нуньес не поддастся на провокации в дерби против "Эвертона" в субботу.

Нуньес, летний новичок "Ливерпуля", устроил себе двухнедельные каникулы после того, как был удален в матче против "Кристал Пэлас" в августе, отреагировав на провокацию защитника "орлов" Йоакима Андерсена.



Отбыв трехматчевую дисквалификацию, Дарвин возвращается, чтобы сыграть на "Гудисон Парк" в дерби, и Клопп призывает подопечного отвечать на провокации с помощью футбола, а не грубости.



"Можно ли сказать, что этого больше никогда не повторится? Я не знаю, но я вполне уверен, что в следующем матче этого не случится".



"Он удивительный молодой человек, но у него тоже есть эмоции. Он совершил ошибку, и это не так, что все 15 дней мы обсуждали это с ним и говорили ему: "Ты должен успокоиться".



"В такого рода ситуациях мы хотим отвечать с помощью футбола. Если Дарвин сыграет, он должен быть готов к такого рода вещам. Если твой соперник много разговаривает с тобой или чересчур грубит, значит он не полностью в игре, и ты должен использовать это".



"Если соперник чересчур занят, отвлекая тебя, ты просто должен использовать это в футбольном смысле".



"Когда защитник постоянно ищет контакт с тобой, используй это и решай, когда лучше начать свое движение", — цитирует Клоппа BBC.