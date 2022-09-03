Джеймс близок к новому контракту с "Челси"

Защитник "Челси" Рис Джеймс близок к подписанию нового долгосрочного контракта со своим клубом.

Став новыми владельцами "Челси", Тодд Бели и его партнеры сразу же определили задачу по продлению сотрудничества с Джеймсом как приоритетную.



Сейчас у Риса идет предпоследний год по действующему контракту, а пресса регулярно сообщает об интересе к 22-летнему англичанину со стороны "Манчестер Сити" и "Реала".



Однако The Times может подтвердить, что "Челси" и Джеймс значительно продвинулись в переговорах и сейчас обсуждают заключительные детали новой сделки.



Ожидается, что Джеймс подпишет новый контракт с "Челси" в ближайшие дни. После этого "синие" собираются продлить сотрудничество с голкипером Эдуаром Менди и полузащитником Мейсоном Маунтом.