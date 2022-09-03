Конте чувствует, что "Тоттенхэм" по-прежнему позади конкурентов

Наставник "Тоттенхэма" Антонио Конте считает, что едва закрывшееся трансферное окно показало разницу в классе между "шпорами" и их конкурентами по Премьер-Лиге.

"Тоттенхэм" весьма плодотворно провел летнее трансферное окно, причем большинство своих приобретений совершил еще до начала сезона.



По мнению Конте, это шаг в правильном направлении, однако Антонио видит, что составы конкурентов по прежнему лучше и сильнее, чем у "шпор".



"Прежде всего мы должны понимать одну вещь: в это трансферное окно мы сделали то, что клуб мог сделать".



"Мы сделали хорошие вещи, но я должен быть честен с вами, потому что я видел составы других команд топ-уровня, и дистанция до них все еще слишком велика. Мы должны понимать, что мы только начали процесс улучшения своего состава", — цитирует Конте ESPN.