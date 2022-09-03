6-й тур Премьер-Лиги. Анонс матчей субботы

Фабиньо и Энтони Гордон В субботу, 3 сентября, восемью поединками стартует 6-й тур Премьер-Лиги. Предлагаем вашему вниманию анонс этих матчей.

ЭВЕРТОН — ЛИВЕРПУЛЬ 14:30 Онлайн-трансляция

Все три последних матча в Премьер-Лиге "Эвертон" завершил с одинаковым счетом 1:1. "Ливерпуль" еще пока не побеждал на выезде в новом сезоне, хотя выиграл семь из восьми последних гостевых поединков в прошлой кампании чемпионата. "Ириски" могут похвастать только одной победой в 23 последних встречах с "красными" в Премьер-Лиге — 0:2 на "Энфилде" в феврале 2021.

"Эвертон" может задействовать своих новичков Идриссу Гейе и Нила Мопе. Абдулай Дукуре и Доминик Калверт-Леви возобновили тренировки, но играть пока не готовы.

Нападающий "Ливерпуля" Дарвин Нуньес возвращается после дисквалификации. Диогу Жота возобновил тренировки. Джордан Хендерсон выбыл из строя с травмой задней поверхности бедра.

ВУЛВЕРХЭМПТОН — САУТГЕМПТОН 17:00

"Вулверхэмтон" завершил вничью каждый из трех последних домашних матчей в Премьер-Лиге, включая один в конце прошлого сезона. "Саутгемптон" пропускал в каждом из 16 последних выездных поединков чемпионата, что является повторением рекорда дивизиона. "Волки" выиграли все три последних встречи со "святыми" в Премьер-Лиге.

Новичок "Вулверхэмптона" Саша Калайджич готов к своему дебюту в Премьер-Лиге, в отличие от Бубакара Траоре.

Полузащитник "Саутгемптона" Ромео Лавиа пропустит около полутора месяцев с растяжением задней поверхности бедра. Подписанные "на ленточке" Эйнсли Мэйтланд-Найлс и Дуже Чалета-Цар могут выйти на поле.

ТОТТЕНХЭМ — ФУЛХЭМ 17:00 Онлайн-трансляция

Сон Хен Мин "Тоттенхэм" не проигрывает уже 11 матчей кряду в Премьер-Лиге, потерпев лишь одно поражение в 16 последних поединках чемпионата. Нападающий "Фулхэма" Александар Митрович забивал в четырех из пяти матчей этого сезона Премьер-Лиги, включая все три последних. В 13 последних встречах с "дачниками" "шпоры" набрали 34 очка из 39 возможных, уступи только раз.

Из лазарета "Тоттенхэма" вернулись Кристиан Ромеро и Родриго Бентанкур.

Защитник Шейн Даффи не играл против "Брайтона" посреди недели из-за условий своей аренды, но теперь вновь к услугам "Фулхэма". Левен Курзава, Виллиан, Даниэль Джеймс и Карлос Винисиус находятся в ожидании своих дебютов.

НОТТИНГЕМ ФОРЕСТ — БОРНМУТ 17:00

"Ноттингем Форест" впервые при Стиве Купере потерпел два домашних поражения подряд в чемпионате. "Борнмут" не знает побед в Премьер-Лиге с первого тура, когда одолел "Астон Виллу" (1 ничья, 3 поражения). "Вишенки" выиграли обе встречи с "лесниками" в прошлом сезоне Чемпионшипа.

Поражение 6:0 от "Сити" подталкивает Купера к перестановкам в стартовом составе "Форест", благо Стив получил 21 новичка этим летом.

"Борнмут" по-прежнему вынужден обходиться без травмированных полузащитников Бена Пирсона и Джо Ротуэлла. Арендованный у "Саутгемптона" Джек Стивенс рвется в бой.

НЬЮКАСЛ — КРИСТАЛ ПЭЛАС 17:00 Онлайн-трансляция

"Ньюкасл" проиграл только один из 12 последних матчей Премьер-Лиги на "Сент-Джеймс Парк (8 побед, 3 ничьи) — 0:1 "Ливерпулю" в апреле. В трех последних выездных поединках чемпионата "Кристал Пэлас" открывал счет, но суммарно набрал лишь одно очко. В 13 последних встречах с "орлами" в Премьер-Лиге "сороки" забили только 11 голов.

"Ньюкасл" надеется на выздоровление Бруно Гимараэса и Аллана Сен-Максимена, но Каллум Уилсон все еще травмирован.

"Пэлас" по-прежнему лишен Джеймса Макартура. Уилл Хьюз уже приступил к тренировкам.

ЧЕЛСИ — ВЕСТ ХЭМ 17:00 Онлайн-трансляция

Деклан Райс и Мейсон Маунт "Челси" выиграл лишь шесть из 16 последних домашних матчей в Премьер-Лиге. В этом сезоне чемпионата "Вест Хэм" нанес 59 ударов, но забил только два гола. "Синие" потерпели лишь одно поражение в 16 последних домашних встречах с "молотобойцами" — 0:1 в ноябре 2019.

"Челси" может задействовать купленного у "Лестера" Весле Фофана, но прибывший из "Барселоны" Пьер-Эмерик Обамеянг вне игры с переломом челюсти. Рс Джеймс, Трево Чалоба и Рубен Лофтус-Чик вернулись в строй. Конор Галлахер отбыл свою дисквалификацию.

"Вест Хэм" потерял защитника Бена Джонсона с повреждением задней поверхности бедра. Аарон Крессуэлл и Джанлука Скамакка имеют некоторые проблемы со здоровьем и находятся под вопросом.

БРЕНТФОРД — ЛИДС 17:00

В семи последних домашних матчах Премьер-Лиги "Брентфорд" потерпел только одно поражение и пять раз сохранил свои ворота на замке. "Лидс" уступил лишь однажды в восьми последних поединках во всех соревнованиях. "Пчелы" не выиграли ни одной из четырех последних встреч с "белыми" в чемпионате (2 ничьи, 2 поражения).

Защитник "Брентфорда" Понтус Янсссон решил свои проблемы со стопой. Кристиан Нергор выбыл на несколько недель.

Нападающий "Лидса" Родриго пропустит около месяца с вывихом плеча. Лиам Купер и Патрик Бэмфорд вернулись в строй после травм.

АСТОН ВИЛЛА — МАНЧЕСТЕР СИТИ 19:30 Онлайн-трансляция

Стивен Джеррард и Хосеп Гвардиола "Астон Вилла" рискует оформить пять поражений в шести первых матчах высшего дивизиона, что последний раз случалось в сезоне 1986/87, когда бирмингемцы финишировали последними. "Манчестер Сити" забил 19 голов в пяти первых матчах сезона, и это рекорд клуба.

У новичка "Виллы" Леандера Дендонкера болит горло, но Ян Беднарек готов к дебюту. Диего Карлос отсутствует с надрывом ахилла.

К тренировкам с первой командой "Сити" вернулись Натан Аке и Джек Грилиш. У Калвина Филлипса есть проблемы с плечом. Новичок Мануэль Аканджи едва ли сразу будет брошен в пекло.


Метки анонс тура, Премьер-Лига

Автор mihajlo   

Дата 03.09.2022 00:05

Количество просмотров Просмотров: 608

Все комментарии к этой новости

Добавить комментарий | Правила | Обсудить на форуме

Последние комментарии:




  1. true-manc 03.09.2022 01:01 # true-manc
    > "Манчестер Сити" забил 19 голов в пяти первых матчах сезона, и это рекорд клуба.

    КОРОЛИ!!!

    (ответить)

  2. true-manc 03.09.2022 01:00 # true-manc
    > АСТОН ВИЛЛА — МАНЧЕСТЕР СИТИ 19:30

    КОРОЛИ!!! C'mon CITY! C'mon KPACUBO!

    (ответить)

  3. true-manc 03.09.2022 01:00 # true-manc
    лузерхyйня - это какуля, братишки

    (ответить)

  4. liverpo0ol 03.09.2022 00:56 # liverpo0ol
    Миха Добавь по брацкэ лайки как и обещал ибо рот твой е6ал

    (ответить)

  5. v-0987654321 03.09.2022 00:40 # v-0987654321
    Опа горчичники пошли)
    Миха проснулся)

    (ответить)

  6. vagifspurs 03.09.2022 00:36 # vagifspurs
    Xah БРАТИК ПОСЫЛКА ПРИШЛА! Спасибо за кроссы ах1уенные!!!

    75 кесов ушли не зря!!!

    https://ibb.co/tptD3t0

    ________________________________

    Закапывайте у казаха, все в срок, без наценки особо, красавчик братишка, добросовестно двигаешься.

    (ответить)

  7. v-0987654321 03.09.2022 00:31 # v-0987654321
    Как Лузерхуй будет на страпоне,если там носики пенсоЛОХофф ?Пользователь получил предупреждение

    (ответить)

  8. v-0987654321 03.09.2022 00:25 # v-0987654321
    По ходу Канонир встретил ЛОХамеянга красиво по челюсти

    сечёте? ;)

    (ответить)

  9. slash-lfc 03.09.2022 00:25 # slash-lfc
    Ливерка должна е6ать деревенщин даже будучи мёртвой

    (ответить)

  10. thegodfather 03.09.2022 00:22 # thegodfather
    Лузеркуйня будет на страпонеПользователь получил предупреждение

    (ответить)

  11. v-0987654321 03.09.2022 00:19 # v-0987654321
    но прибывший из "Барселоны" Пьер-Эмерик Обамеянг вне игры с переломом челюсти.

    Источник: http://fapl.ru/posts/95339/

    Хахахаха переломанный Ебалоянг
    ОРУ!

    (ответить)

  12. liverputin 03.09.2022 00:18 # liverputin
    ЛУЗЕРХУЙ БУДЕТ САСАТЬПользователь получил предупреждение

    (ответить)

Все комментарии к этой новости

Добавить комментарий



Поиск: