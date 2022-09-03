6-й тур Премьер-Лиги. Анонс матчей субботы

В субботу, 3 сентября, восемью поединками стартует 6-й тур Премьер-Лиги. Предлагаем вашему вниманию анонс этих матчей.

ЭВЕРТОН — ЛИВЕРПУЛЬ 14:30 Онлайн-трансляция



Все три последних матча в Премьер-Лиге "Эвертон" завершил с одинаковым счетом 1:1. "Ливерпуль" еще пока не побеждал на выезде в новом сезоне, хотя выиграл семь из восьми последних гостевых поединков в прошлой кампании чемпионата. "Ириски" могут похвастать только одной победой в 23 последних встречах с "красными" в Премьер-Лиге — 0:2 на "Энфилде" в феврале 2021.



"Эвертон" может задействовать своих новичков Идриссу Гейе и Нила Мопе. Абдулай Дукуре и Доминик Калверт-Леви возобновили тренировки, но играть пока не готовы.



Нападающий "Ливерпуля" Дарвин Нуньес возвращается после дисквалификации. Диогу Жота возобновил тренировки. Джордан Хендерсон выбыл из строя с травмой задней поверхности бедра.



ВУЛВЕРХЭМПТОН — САУТГЕМПТОН 17:00



"Вулверхэмтон" завершил вничью каждый из трех последних домашних матчей в Премьер-Лиге, включая один в конце прошлого сезона. "Саутгемптон" пропускал в каждом из 16 последних выездных поединков чемпионата, что является повторением рекорда дивизиона. "Волки" выиграли все три последних встречи со "святыми" в Премьер-Лиге.



Новичок "Вулверхэмптона" Саша Калайджич готов к своему дебюту в Премьер-Лиге, в отличие от Бубакара Траоре.



Полузащитник "Саутгемптона" Ромео Лавиа пропустит около полутора месяцев с растяжением задней поверхности бедра. Подписанные "на ленточке" Эйнсли Мэйтланд-Найлс и Дуже Чалета-Цар могут выйти на поле.



ТОТТЕНХЭМ — ФУЛХЭМ 17:00 Онлайн-трансляция



"Тоттенхэм" не проигрывает уже 11 матчей кряду в Премьер-Лиге, потерпев лишь одно поражение в 16 последних поединках чемпионата. Нападающий "Фулхэма" Александар Митрович забивал в четырех из пяти матчей этого сезона Премьер-Лиги, включая все три последних. В 13 последних встречах с "дачниками" "шпоры" набрали 34 очка из 39 возможных, уступи только раз.



Из лазарета "Тоттенхэма" вернулись Кристиан Ромеро и Родриго Бентанкур.



Защитник Шейн Даффи не играл против "Брайтона" посреди недели из-за условий своей аренды, но теперь вновь к услугам "Фулхэма". Левен Курзава, Виллиан, Даниэль Джеймс и Карлос Винисиус находятся в ожидании своих дебютов.



НОТТИНГЕМ ФОРЕСТ — БОРНМУТ 17:00



"Ноттингем Форест" впервые при Стиве Купере потерпел два домашних поражения подряд в чемпионате. "Борнмут" не знает побед в Премьер-Лиге с первого тура, когда одолел "Астон Виллу" (1 ничья, 3 поражения). "Вишенки" выиграли обе встречи с "лесниками" в прошлом сезоне Чемпионшипа.



Поражение 6:0 от "Сити" подталкивает Купера к перестановкам в стартовом составе "Форест", благо Стив получил 21 новичка этим летом.



"Борнмут" по-прежнему вынужден обходиться без травмированных полузащитников Бена Пирсона и Джо Ротуэлла. Арендованный у "Саутгемптона" Джек Стивенс рвется в бой.



НЬЮКАСЛ — КРИСТАЛ ПЭЛАС 17:00 Онлайн-трансляция



"Ньюкасл" проиграл только один из 12 последних матчей Премьер-Лиги на "Сент-Джеймс Парк (8 побед, 3 ничьи) — 0:1 "Ливерпулю" в апреле. В трех последних выездных поединках чемпионата "Кристал Пэлас" открывал счет, но суммарно набрал лишь одно очко. В 13 последних встречах с "орлами" в Премьер-Лиге "сороки" забили только 11 голов.



"Ньюкасл" надеется на выздоровление Бруно Гимараэса и Аллана Сен-Максимена, но Каллум Уилсон все еще травмирован.



"Пэлас" по-прежнему лишен Джеймса Макартура. Уилл Хьюз уже приступил к тренировкам.



ЧЕЛСИ — ВЕСТ ХЭМ 17:00 Онлайн-трансляция



"Челси" выиграл лишь шесть из 16 последних домашних матчей в Премьер-Лиге. В этом сезоне чемпионата "Вест Хэм" нанес 59 ударов, но забил только два гола. "Синие" потерпели лишь одно поражение в 16 последних домашних встречах с "молотобойцами" — 0:1 в ноябре 2019.



"Челси" может задействовать купленного у "Лестера" Весле Фофана, но прибывший из "Барселоны" Пьер-Эмерик Обамеянг вне игры с переломом челюсти. Рс Джеймс, Трево Чалоба и Рубен Лофтус-Чик вернулись в строй. Конор Галлахер отбыл свою дисквалификацию.



"Вест Хэм" потерял защитника Бена Джонсона с повреждением задней поверхности бедра. Аарон Крессуэлл и Джанлука Скамакка имеют некоторые проблемы со здоровьем и находятся под вопросом.



БРЕНТФОРД — ЛИДС 17:00



В семи последних домашних матчах Премьер-Лиги "Брентфорд" потерпел только одно поражение и пять раз сохранил свои ворота на замке. "Лидс" уступил лишь однажды в восьми последних поединках во всех соревнованиях. "Пчелы" не выиграли ни одной из четырех последних встреч с "белыми" в чемпионате (2 ничьи, 2 поражения).



Защитник "Брентфорда" Понтус Янсссон решил свои проблемы со стопой. Кристиан Нергор выбыл на несколько недель.



Нападающий "Лидса" Родриго пропустит около месяца с вывихом плеча. Лиам Купер и Патрик Бэмфорд вернулись в строй после травм.



АСТОН ВИЛЛА — МАНЧЕСТЕР СИТИ 19:30 Онлайн-трансляция



"Астон Вилла" рискует оформить пять поражений в шести первых матчах высшего дивизиона, что последний раз случалось в сезоне 1986/87, когда бирмингемцы финишировали последними. "Манчестер Сити" забил 19 голов в пяти первых матчах сезона, и это рекорд клуба.



У новичка "Виллы" Леандера Дендонкера болит горло, но Ян Беднарек готов к дебюту. Диего Карлос отсутствует с надрывом ахилла.



К тренировкам с первой командой "Сити" вернулись Натан Аке и Джек Грилиш. У Калвина Филлипса есть проблемы с плечом. Новичок Мануэль Аканджи едва ли сразу будет брошен в пекло.