"Челси" подтвердил расставание с Батшуайи

"Челси" официально подтвердил расставание с нападающим Мичи Батшуайи, который перебрался в "Фенербахче".

Батшуайи оказался в "Челси" летом 2016, когда "синие" заплатили около 33 миллионов фунтов за него "Марселю". С тех пор Мичи забил 25 голов в 77 матчах за лондонский клуб, пять раз направляясь в аренду.



Сейчас Батшуайи, наконец, разорвал отношения с "Челси" насовсем и заключил с "Фенербахче" двухлетний контракт с опцией продления на третий год.



Кроме того, сегодня было объявлено, что защитник Маркос Алонсо, с которым "синие" расстались по обоюдному согласию сторон, подписал однолетний контракт с "Барселоной".