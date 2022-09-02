Роджерс обвинил представителей Фофана в "дешевой атаке" на него

Главный тренер "Лестера" Брендан Роджерс обвинил представителей защитника Весле Фофана насчет критики в свое адрес.

Едва перебравшись в "Челси" по сделке стоимостью 75 миллионов фунтов, Фофана опубликовал заявление, в котором раскритиковал Роджерса за "упреки в последнее время".



Однако Брендан отказывается верить, что эти слова исходят от самого Весле, с которым у него были прекрасные отношения.



"Это заявление является дешевой атакой со стороны его окружения, нежели от него самого. Мы говорим об отличном парне. Он был великолепен со мной. Я не рад, что он ушел, потому что я лишился игрока топ-уровня, но я не буду сидеть здесь и уничтожать 21-летнего парня, который выкладывался без остатка ради меня. Я знаю, откуда идет это сообщение. Нам грустно, что он ушел, но мы пожелали ему всего наилучшего и двигаемся дальше".



"Кажется, в одном из интервью он сказал, что я как отец для него. У меня были крепкие отношения с ним, он великолепный игрок, который проделал путь с улицы до этого уровня. Он великолепно выступал за нас. Надеюсь, мы сможем вырастить больше таких игроков", — цитирует Роджерса The Guardian.