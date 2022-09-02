Четыре клуба Премьер-Лиги попали в список наблюдения УЕФА на предмет нарушений ФФП

УЕФА "Манчестер Сити", "Челси", "Вест Хэм" и "Лестер" были включены УЕФА в список наблюдения на предмет нарушений этими клубами правил финансового фейр-плей.

Сегодня УЕФА наказал восемь европейских клубов за нарушения правил ФФП. Штрафы будут вычтены из их призовых за выступление в еврокубках. Больше других пострадал ПСЖ — на 10 миллионов евро (8.6 млн. фунтов).

Английские клубы избежали штрафных санкций, однако отныне четыре представителя Премьер-Лиги будут находиться под тщательным наблюдением чиновников из УЕФА, сообщает Evening Standard.

Ранее УЕФА делал поблажки для европейских клубов, учитывая влияние пандемии коронавируса, однако сейчас организация возвращается к жесткому контролю за финансовым здоровьем команд.


Метки Вест Хэм, Лестер, Манчестер Сити, УЕФА, ФФП, Челси

Автор mihajlo   

Дата 02.09.2022 21:00

Количество просмотров Просмотров: 1291

Все комментарии к этой новости

Добавить комментарий | Правила | Обсудить на форуме

Последние комментарии:




  1. yela 02.09.2022 22:01 # yela
    Нихуясе наказание у ПСЖ. Сразу видно - серьезные последствия))

    (ответить)

  2. high-malvern 02.09.2022 21:31 # high-malvern
    Михайло опять все перепутал. Вместо Манчестер Сити под наблюдением Арсенал.

    (ответить)

  3. thegodfather 02.09.2022 21:20 # thegodfather
    будете лежать+сосать, чмохи.
    императоры поводят по губехам корумпированой хуефа

    (ответить)

Все комментарии к этой новости

Добавить комментарий



Поиск: