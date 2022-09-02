Четыре клуба Премьер-Лиги попали в список наблюдения УЕФА на предмет нарушений ФФП
"Манчестер Сити", "Челси", "Вест Хэм" и "Лестер" были включены УЕФА в список наблюдения на предмет нарушений этими клубами правил финансового фейр-плей.
Сегодня УЕФА наказал восемь европейских клубов за нарушения правил ФФП. Штрафы будут вычтены из их призовых за выступление в еврокубках. Больше других пострадал ПСЖ — на 10 миллионов евро (8.6 млн. фунтов).
Английские клубы избежали штрафных санкций, однако отныне четыре представителя Премьер-Лиги будут находиться под тщательным наблюдением чиновников из УЕФА, сообщает Evening Standard.
Ранее УЕФА делал поблажки для европейских клубов, учитывая влияние пандемии коронавируса, однако сейчас организация возвращается к жесткому контролю за финансовым здоровьем команд.
02.09.2022 21:00
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Последние комментарии:
Нихуясе наказание у ПСЖ. Сразу видно - серьезные последствия))
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Михайло опять все перепутал. Вместо Манчестер Сити под наблюдением Арсенал.
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будете лежать+сосать, чмохи.
императоры поводят по губехам корумпированой хуефа
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