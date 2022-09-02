Четыре клуба Премьер-Лиги попали в список наблюдения УЕФА на предмет нарушений ФФП

"Манчестер Сити", "Челси", "Вест Хэм" и "Лестер" были включены УЕФА в список наблюдения на предмет нарушений этими клубами правил финансового фейр-плей.

Сегодня УЕФА наказал восемь европейских клубов за нарушения правил ФФП. Штрафы будут вычтены из их призовых за выступление в еврокубках. Больше других пострадал ПСЖ — на 10 миллионов евро (8.6 млн. фунтов).



Английские клубы избежали штрафных санкций, однако отныне четыре представителя Премьер-Лиги будут находиться под тщательным наблюдением чиновников из УЕФА, сообщает Evening Standard.



Ранее УЕФА делал поблажки для европейских клубов, учитывая влияние пандемии коронавируса, однако сейчас организация возвращается к жесткому контролю за финансовым здоровьем команд.