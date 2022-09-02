Лэмпард: "Гордон никогда не был близок к переходу в "Челси"

Главный тренер "Эвертона" Фрэнк Лэмпард заявил, что его клуб никогда не был близок к продаже нападающего Энтони Гордона в "Челси".

Незадолго до закрытия трансферного окна "Эвертон" отклонил предложение "Челси" в 40 миллионов фунтов насчет Гордона.



По слухам, "синие" были готовы увеличить сумму до 60 млн. фунтов, а сам Энтони попросил "ирисок" отпустить его в Лондон.



Однако Лэмпард уверяет, что не собирался продавать Гордона, а два клуба даже не приблизились к компромиссу.



"Мы рады. Я был довольно спокоен на протяжении всего времени, потому что еще с момента, когда появились первые разговоры, я очень хорошо понимал, чего мы хотим".



"Сделка никогда не была близка, и это замечательно, потому что это показывает, из какого мы теста, а также говорит о характера Энтони. Мы двигаемся дальше", — цитирует Лэмпарда BBC.