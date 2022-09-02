Лэмпард: "Гордон никогда не был близок к переходу в "Челси"
Главный тренер "Эвертона" Фрэнк Лэмпард заявил, что его клуб никогда не был близок к продаже нападающего Энтони Гордона в "Челси".
Незадолго до закрытия трансферного окна "Эвертон" отклонил предложение "Челси" в 40 миллионов фунтов насчет Гордона.
По слухам, "синие" были готовы увеличить сумму до 60 млн. фунтов, а сам Энтони попросил "ирисок" отпустить его в Лондон.
Однако Лэмпард уверяет, что не собирался продавать Гордона, а два клуба даже не приблизились к компромиссу.
"Мы рады. Я был довольно спокоен на протяжении всего времени, потому что еще с момента, когда появились первые разговоры, я очень хорошо понимал, чего мы хотим".
"Сделка никогда не была близка, и это замечательно, потому что это показывает, из какого мы теста, а также говорит о характера Энтони. Мы двигаемся дальше", — цитирует Лэмпарда BBC.
02.09.2022 20:00
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Чоткий бегунок и лупить по воротам не стесняется
Лишь бы не спился там конопатый
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Ну и заебись
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