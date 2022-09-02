Руководство "Юнайтед" наложило вето на трансфер Зийеша

Руководство "Манчестер Юнайтед" наложило вето на приобретение вингера "Челси" Хакима Зийеша.

Этим летом "Юнайтед" оказал своему главному тренеру Эрику Тен Хагу мощную поддержку, позволив потратить 214 миллионов фунтов на укрепление состава.



Тен Хаг пригласил на "Олд Траффорд" Мартина Дубравку, Тирелла Маласиа, Лисандро Мартинеса, Каземиро, Кристиана Эриксена и Антони, но насчет одного игрока Эрику было отказано его же боссами.



Как сообщает Manchester Evening News, руководство "Юнайтед" наложило вето на этот трансфер, даже отказавшись обращаться к "Челси" насчет 29-летнего марокканца, которого Тен Хаг знает по совместной работе в "Аяксе".



Добавим, Зийеш так и не покинул "Челси" в это трансферное окно, хотя Хакима также сватали назад в "Аякс".