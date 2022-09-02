Тухель верит, что Обамеянг сможет снять проклятье 9-го номера в "Челси"
Наставник "Челси" Томас Тухель заявил, что его новичок Пьер-Эмерик Обамеянг способен снять проклятье 9-го номера.
Накануне "Челси" приобрел Обамеянга у "Барселоны" за 10.3 млн. фунтов. На "Стэмфорд Бридж" 33-летний габонец взял "девятку", которая в прошлом становилась непосильной ношей для других нападающих вроде Ромелу Лукаку, Тэмми Абрахэма, Гонсало Игуаина и Альваро Мораты.
Однако Тухель верит в Обамеянга и подчеркивает, что его бывший подопечный по дортмундской "Боруссии" никогда не боялся новых вызовов.
"Оба не боится прошлого и того, что этот номер означает. Он готов сражаться, чтобы творить свою собственную историю, а то, что он взял этот номер, говорит лишь о том, что он достаточно смел".
"На мой взгляд, Оба всегда был рад сражаться и братья за испытания. И чем больше у него испытаний, тем лучше для нас".
"Нам же лучше, если он хочет снять это проклятие 9-го номера и показать кое-кому в Лондоне, что он лучше, чем думают про него определенные люди".
"Он не боится этого, и он рад этому. Я знаю его как очень сосредоточенного человека с очень открытым сердцем, и он выглядит счастливым каждый день на тренировках".
"Это именно то, что мы хотим. Он окажет очень позитивное влияние на коллектив".
"Он готов к любому испытанию, он рад выходить на поле, чтобы забивать голы, и именно это мы хотим", — цитирует Тухеля Sky Sports.
02.09.2022 18:00
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Последние комментарии:
Обама прям по пути Фабрегаса пошёл. Арсенал > Барса > Челси
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когда он играл против нас и забивал я завидовал арсу что у них есть такой умный нападающий.надеюсь продолжит дело коула,фабрагаса.анелька,жиру
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Что-то мне подсказывает что Ауба заиграет в Челси.
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Тьфу, тьфу, тьфу.)))
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