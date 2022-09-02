Тухель верит, что Обамеянг сможет снять проклятье 9-го номера в "Челси"

Пьер-Эмерик Обамеянг Наставник "Челси" Томас Тухель заявил, что его новичок Пьер-Эмерик Обамеянг способен снять проклятье 9-го номера.

Накануне "Челси" приобрел Обамеянга у "Барселоны" за 10.3 млн. фунтов. На "Стэмфорд Бридж" 33-летний габонец взял "девятку", которая в прошлом становилась непосильной ношей для других нападающих вроде Ромелу Лукаку, Тэмми Абрахэма, Гонсало Игуаина и Альваро Мораты.

Однако Тухель верит в Обамеянга и подчеркивает, что его бывший подопечный по дортмундской "Боруссии" никогда не боялся новых вызовов.

"Оба не боится прошлого и того, что этот номер означает. Он готов сражаться, чтобы творить свою собственную историю, а то, что он взял этот номер, говорит лишь о том, что он достаточно смел".

"На мой взгляд, Оба всегда был рад сражаться и братья за испытания. И чем больше у него испытаний, тем лучше для нас".

"Нам же лучше, если он хочет снять это проклятие 9-го номера и показать кое-кому в Лондоне, что он лучше, чем думают про него определенные люди".

"Он не боится этого, и он рад этому. Я знаю его как очень сосредоточенного человека с очень открытым сердцем, и он выглядит счастливым каждый день на тренировках".

"Это именно то, что мы хотим. Он окажет очень позитивное влияние на коллектив".

"Он готов к любому испытанию, он рад выходить на поле, чтобы забивать голы, и именно это мы хотим", — цитирует Тухеля Sky Sports.


Метки Обамеянг, Тухель, Челси

Автор mihajlo   

Дата 02.09.2022 18:00

Количество просмотров Просмотров: 837

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Последние комментарии:




  1. royal-arsenal 02.09.2022 18:20 # royal-arsenal
    Обама прям по пути Фабрегаса пошёл. Арсенал > Барса > Челси

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  2. askarko 02.09.2022 18:18 # askarko
    когда он играл против нас и забивал я завидовал арсу что у них есть такой умный нападающий.надеюсь продолжит дело коула,фабрагаса.анелька,жиру

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  3. chelsea88 02.09.2022 18:11 # chelsea88
    Что-то мне подсказывает что Ауба заиграет в Челси.

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  4. sexan 02.09.2022 18:04 # sexan
    Тьфу, тьфу, тьфу.)))

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