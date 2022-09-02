Артета высказался насчет несостоявшегося трансфера Дугласа Луиса

Главный тренер "Арсенала" Микель Артета прокомментировал неудачные попытки своего клуба приобрести полузащитника "Астон Виллы" Дугласа Луиса.

Потеряв с травмами Мохамеда Салаха и Томаса Партея, "Арсенал" был вынужден обратиться на трансферный рынок для приглашения полузащитника незадолго до закрытия окна.



Перед дедлайном "канониры" выдвинули три предложения по Дугласу Луису, но все три были отклонены. По мнению Артеты, его клуб сделал все возможное.



"В случае с Мо назвать сроки чуть проще — речь идет о месяцах".



"В случае с Томасом мы говорим о неделях или даже меньше. Я надеюсь на это".



"Клуб проделал феноменальную работу и приложил все усилия, чтобы пригласить игроков желаемого профиля. Мы довольно рано совершили свои приобретения, но в последние 72 часа у Томаса случился рецидив, а Мо выбыл надолго, поэтому нам нужно было отреагировать, обратившись на трансферный рынок".



"Мы пытались пригласить игрока, которого считали правильным игроком для этой команды и этого клуба, но не смогли".



"У нас есть свои ограничения. Большим ограничением было время. Мы пытались отреагировать на случившееся в нашей полузащите в последние 72 часа, но мы не нашли правильного игрока", — цитирует Артету ESPN.