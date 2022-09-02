Гакпо: "Думал, что перейду в "Юнайтед"

Вингер ПСВ Коди Гакпо признался, что рассчитывал перейти в "Манчестер Юнайтед" этим летом.

По словам Гакпо, он находился в контакте с "Юнайтед" все лето, однако в последний момент "красные дьяволы" решили купить вместо него Антони из "Аякса", а Коди получил предложение от ПСВ о новом контракте.



"До прошлой недели я думал, что перейду в "Манчестер Юнайтед".



"В последнюю неделю я рассматривал все имеющиеся варианты. В конце концов ПСВ сделал мне хорошее предложение, и оказалось, что это правильный выбор для меня".



"Манчестер Юнайтед" обратился еще в начале трансферного окна. Но нам пришлось немного подождать".



"В какой-то момент от них стали исходить все более позитивные сигналы, и я думал, что переход состоится".



"Однако на прошлой неделе этот вариант слегка померк, а затем отпал вовсе. Мы работали над этим все окно", — цитирует Гакпо Daily Mail.