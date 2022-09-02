Батшуайи переходит в "Фенербахче"
"Фенербахче" объявил о достигнутой договоренности с "Челси" насчет приобретения нападающего Мичи Батшуайи.
В заключительный день летнего трансферного окна Батшуайи был на пороге перехода в "Ноттингем Форест", но в силу некоторых причин сделка сорвалась.
Тем не менее, 28-летний бельгиец все еще может уехать в Турцию, где трансферное окно закрывается только на следующей неделе.
Как говорится в опубликованном "Фенербахче" заявлении, сейчас Батшуайи прибывает в Стамбул, чтобы пройти медобследование и обсудить условия личного контракта.
02.09.2022 15:00
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