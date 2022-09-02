Тен Хаг: "Санчо способен стать бомбардиром"

Джейдон Санчо Наставник "Манчестер Юнайтед" Эрик Тен Хаг считает, что его вингер Джейдон Санчо способен стать бомбардиром.

Накануне Санчо принес "Юнайтед" победу 0:1 в гостях у "Лестера". Этот гол стал для Джейдона уже вторым в новом сезоне.

Тен Хаг отмечает, что Санчо находится в хорошей физической форме, и теперь хочет, чтобы его подопечный вышел на показатели результативности, которые Джейдон демонстрировал в дортмундской "Боруссии".

"Думаю, он довольно хорошо провел предсезонный период".

"Теперь он понимает, что должен уделять повышенное внимание своим физическим кондициям. Он это сделал и теперь пожинает плоды. Он должен продолжать в том же духе".

"Думаю, это только начало для него. Учитывая его потенциал, он может стать гораздо лучше".

"Он способен стать еще более важным игроком, делая более значимый вклад в игру с помощью своей изобретательности, забитых голов и передач, а также оборонительной работы".

"Думаю, он способен стать бомбардиром. У него есть нужные качества, он уже доказывал это в другой лиге, но здесь Премьер-Лига".

"Здесь более интенсивный футбол, поэтому он должен адаптироваться к этому психологически и физически. Но способности и навыки при нем", — цитирует Тен Хага The Independent.


Метки Манчестер Юнайтед, Санчо, Тен Хаг

Автор mihajlo   

Дата 02.09.2022 14:00

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  1. chelseaaaa 02.09.2022 14:02 # chelseaaaa
    Все англичане должны набрать форму перед ЧМ и наконец брать Чемпионат Мира

    (ответить)

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