Тен Хаг: "Санчо способен стать бомбардиром"

Наставник "Манчестер Юнайтед" Эрик Тен Хаг считает, что его вингер Джейдон Санчо способен стать бомбардиром.

Накануне Санчо принес "Юнайтед" победу 0:1 в гостях у "Лестера". Этот гол стал для Джейдона уже вторым в новом сезоне.



Тен Хаг отмечает, что Санчо находится в хорошей физической форме, и теперь хочет, чтобы его подопечный вышел на показатели результативности, которые Джейдон демонстрировал в дортмундской "Боруссии".



"Думаю, он довольно хорошо провел предсезонный период".



"Теперь он понимает, что должен уделять повышенное внимание своим физическим кондициям. Он это сделал и теперь пожинает плоды. Он должен продолжать в том же духе".



"Думаю, это только начало для него. Учитывая его потенциал, он может стать гораздо лучше".



"Он способен стать еще более важным игроком, делая более значимый вклад в игру с помощью своей изобретательности, забитых голов и передач, а также оборонительной работы".



"Думаю, он способен стать бомбардиром. У него есть нужные качества, он уже доказывал это в другой лиге, но здесь Премьер-Лига".



"Здесь более интенсивный футбол, поэтому он должен адаптироваться к этому психологически и физически. Но способности и навыки при нем", — цитирует Тен Хага The Independent.