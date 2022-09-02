Тен Хаг: "Санчо способен стать бомбардиром"
Наставник "Манчестер Юнайтед" Эрик Тен Хаг считает, что его вингер Джейдон Санчо способен стать бомбардиром.
Накануне Санчо принес "Юнайтед" победу 0:1 в гостях у "Лестера". Этот гол стал для Джейдона уже вторым в новом сезоне.
Тен Хаг отмечает, что Санчо находится в хорошей физической форме, и теперь хочет, чтобы его подопечный вышел на показатели результативности, которые Джейдон демонстрировал в дортмундской "Боруссии".
"Думаю, он довольно хорошо провел предсезонный период".
"Теперь он понимает, что должен уделять повышенное внимание своим физическим кондициям. Он это сделал и теперь пожинает плоды. Он должен продолжать в том же духе".
"Думаю, это только начало для него. Учитывая его потенциал, он может стать гораздо лучше".
"Он способен стать еще более важным игроком, делая более значимый вклад в игру с помощью своей изобретательности, забитых голов и передач, а также оборонительной работы".
"Думаю, он способен стать бомбардиром. У него есть нужные качества, он уже доказывал это в другой лиге, но здесь Премьер-Лига".
"Здесь более интенсивный футбол, поэтому он должен адаптироваться к этому психологически и физически. Но способности и навыки при нем", — цитирует Тен Хага The Independent.
02.09.2022 14:00
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