Силва не печалится, что остался в "Сити"

Полузащитник Бернарду Силва заявил, что ничуть не расстроился из-за невозможности покинуть "Манчестер Сити" этим летом.

Этим летом серьезный интерес к Силве проявляли "Барселона" и ПСЖ, однако трансферное окно закрылось, а Бернарду остался в "Сити".



Силва не скрывает, что помышлял о смене обстановки, однако 28-летний португалец не прочь задержаться в Манчестере.



"Я из Португалии, и моя культура за пределами поля слегка отличается от вашей. Я люблю Манчестер, и на улицах, в барах и ресторанах я встречаю очень милых людей — просто это слегка отличается от того, откуда я родом, и порой ты хочешь попробовать что-нибудь еще в жизни".



"Это никак не связано с тем, какие милые здесь люди и какой хороший здесь клуб. Я рад остаться. Это решение не было тяжелым из-за отсутствия предложений".



"Вернее, у меня было одно предложение от одной команды, не более того. Поэтому мне и клубу было довольно легко принять решение. Это предложение поступило довольно поздно, и клубу было бы непросто найти мне замену. Я очень счастлив здесь и, как я уже говорил, буду стараться изо всех сил".



"Наверное, "Сити" — один из трех лучших клубов в мире прямо сейчас, поэтому лучше для меня и быть не может. Это клуб, где я хочу быть и где я счастлив", — цитирует Силву Manchester Evening News.