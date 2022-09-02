Тен Хаг: "Слишком рано говорить, что мы преодолели сложный период"

Главный тренер "Манчестер Юнайтед" Эрик Тен Хаг предупредил, что пока слишком рано говорить о преодолении сложного периода.

Старт нового сезона выдался очень тяжелым для "Юнайтед", однако накануне подопечные Тен Хага обыграли на выезде "Лестер" со счетом 0:1, оформив третью победу подряд и второй раз подряд не пропустив.



Однако Эрик призывает повременить с выводами до воскресенья, когда на "Олд Траффорд" пожалует лидирующий в Премьер-Лиге "Арсенал".



"Думаю, мы были весьма убедительны. Это была весьма убедительная игра, нам пришлось обороняться всеми 11 игроками, и мы делали это очень хорошо. У соперника были кое-какие моменты, но я думаю, мы должны были вести 2:0 к тому времени. Мы хорошо контратаковали и должны были использовать свои шансы".



"Возможно, еще слишком рано говорить, что мы преодолели сложный период. Мы рады одержать победу, мы создаем сплоченную команду, где игроки сражаются друг за друга и содействуют друг другу, и когда ты делаешь это, ты добиваешься правильных результатов".



"Мы должны еще это улучшить, и в воскресенье будет по-настоящему хороший матч, по-настоящему хорошее испытание, поэтому мы находимся в предвкушении", — цитирует Тен Хага Sky Sports.