"Арсеналу" не удалось купить Дугласа Луиса

В заключительный день летнего трансферного окна "Арсенал" потерпел неудачу в своих попытках приобрести полузащитника "Астон Виллы" Дугласа Луиса.

Из-за травм Томаса Партея и Мохамеда Эльнени главный тренер "Арсенала" Микель Артета хотел пригласить еще одного полузащитника в свою команду.



Выбор Артеты пал на Луиса, который днем ранее забил "канонирам" в матче Премьер-Лиги прямым ударом с углового и которого он знает по совместной работе в "Манчестер Сити".



И хотя сам Дуглас был открыт к переходу в "Арсенал", "Вилла" наотрез отказалась продавать 24-летнего бразильца, хотя тот уже вступил в заключительный год по своем контракту.



Как сообщает The Guardian, "вилланы" отклонили все три предложения "канониров", включая заключительное в 25 миллионов фунтов за 90 минут до дедлайна.



Такое упрямство "Виллы" можно объяснить тем, что команда Стивена Джеррарда проиграла четыре из пяти первых матчей нового сезона Премьер-Лиги и добровольно не хочет ослаблять свой состав.