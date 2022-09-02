"Арсеналу" не удалось купить Дугласа Луиса
В заключительный день летнего трансферного окна "Арсенал" потерпел неудачу в своих попытках приобрести полузащитника "Астон Виллы" Дугласа Луиса.
Из-за травм Томаса Партея и Мохамеда Эльнени главный тренер "Арсенала" Микель Артета хотел пригласить еще одного полузащитника в свою команду.
Выбор Артеты пал на Луиса, который днем ранее забил "канонирам" в матче Премьер-Лиги прямым ударом с углового и которого он знает по совместной работе в "Манчестер Сити".
И хотя сам Дуглас был открыт к переходу в "Арсенал", "Вилла" наотрез отказалась продавать 24-летнего бразильца, хотя тот уже вступил в заключительный год по своем контракту.
Как сообщает The Guardian, "вилланы" отклонили все три предложения "канониров", включая заключительное в 25 миллионов фунтов за 90 минут до дедлайна.
Такое упрямство "Виллы" можно объяснить тем, что команда Стивена Джеррарда проиграла четыре из пяти первых матчей нового сезона Премьер-Лиги и добровольно не хочет ослаблять свой состав.
02.09.2022 10:00
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ну знач бесплатно уйдет
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