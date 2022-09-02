"Лидс" приобрел Ньонто

Вильфред Ньонто Перед самым закрытием летнего трансферного окна "Лидс" успел оформить приобретение нападающего "Цюриха" и сборной Италии Вильфреда Ньонто.

18-летний Ньонто заключил с "Лидсом" контракт до 2027 года и обошелся клубу с "Элланд Роуд" в 3.8 млн. фунтов.

Столь низкая цена обусловлена тем, что у Вильфреда уже шел последний год по контракту с "Цюрихом", за который он сыграл 74 матча в течение двух лет.

Вообще, Ньонто является продуктом академии "Интера". За сборную своей страны итальянец ивуарийского происхождения провел четыре матча.


Метки Лидс, Ньонто, трансферы, Цюрих

Автор mihajlo   

Дата 02.09.2022 09:00

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