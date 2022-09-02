Роджерс: "Лестер" — не тот клуб, что был пару лет назад"
Главный тренер "Лестера" Брендан Роджерс раскритиковал свой клуб за отсутствие поддержки на трансферном рынке.
В летнее трансферное окно "Лестер" подписал лишь одного игрока, пригласив защитника Ваута Фаса из "Реймса" на место проданного в "Челси" Весле Фофана.
Такая пассивность "лис" объясняется их финансовыми затруднениями, и амбициозный Роджерс не скрывает своего разочарования по этому поводу.
"При всем уважении, но в это окно мы не получили помощи, необходимой этой команде. Было сложно наблюдать, как клубы в топ-5 европейских лиг приглашают игроков, а мы этого не можем. Мы нуждались в помощи, и мне не удалось ее получить".
"Я пришел в "Лестер", чтобы сражаться за высокие цели, и изначально я мог делать это, но если ты хочешь сражаться за высокие цели, ты должен улучшать свой состав. В последние два окна нам не удавалось этого делать".
"Я был бы счастлив пригласить пять-шесть игроков, но если ты не можешь, тебе приходится работать с тем, что есть. Это не тот клуб, что был пару лет назад. Такова реальность. За последние два окна мы не пригласили новых игроков, за исключением одного в самом конце, да и он стал заменой ушедшему".
"Так что эти игроки нуждаются в поддержке болельщиков. В данный момент это очень важно", — цитирует Роджерса ESPN.
02.09.2022 08:00
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Ну конечно, по сравнению с их чемпионским составом, нынешнее положение кажется очень плачевным.
К тому же, главным мотором успеха Лестера был Вишай Шривадданапрабха. После его трагической смерти, не думаю, что его сыну было дело до клуба, у него миллион других забот. Надо было ему продавать клуб сразу после потери отца, имхо.
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По свободным агентам прошерстить можно было бы.
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Главное грэйт кэрэкта ухехехехе
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