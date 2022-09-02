Роджерс: "Лестер" — не тот клуб, что был пару лет назад"

Главный тренер "Лестера" Брендан Роджерс раскритиковал свой клуб за отсутствие поддержки на трансферном рынке.

В летнее трансферное окно "Лестер" подписал лишь одного игрока, пригласив защитника Ваута Фаса из "Реймса" на место проданного в "Челси" Весле Фофана.



Такая пассивность "лис" объясняется их финансовыми затруднениями, и амбициозный Роджерс не скрывает своего разочарования по этому поводу.



"При всем уважении, но в это окно мы не получили помощи, необходимой этой команде. Было сложно наблюдать, как клубы в топ-5 европейских лиг приглашают игроков, а мы этого не можем. Мы нуждались в помощи, и мне не удалось ее получить".



"Я пришел в "Лестер", чтобы сражаться за высокие цели, и изначально я мог делать это, но если ты хочешь сражаться за высокие цели, ты должен улучшать свой состав. В последние два окна нам не удавалось этого делать".



"Я был бы счастлив пригласить пять-шесть игроков, но если ты не можешь, тебе приходится работать с тем, что есть. Это не тот клуб, что был пару лет назад. Такова реальность. За последние два окна мы не пригласили новых игроков, за исключением одного в самом конце, да и он стал заменой ушедшему".



"Так что эти игроки нуждаются в поддержке болельщиков. В данный момент это очень важно", — цитирует Роджерса ESPN.