"Челси" объявил о расставании с Алонсо

"Челси" объявил о досрочном расторжении контракта с защитником Маркосом Алонсо "по обоюдному согласию сторон".

О том, что главный тренер "Челси" Томас Тухель не рассчитывает на Алонсо, стало понятно после приобретения "синими" Марка Кукурельи.



Однако лондонцы подтвердили расставание с Маркосом только после закрытия летнего трансферного окна, отпустив 31-летнего испанца из клуба свободным агентом.



Ожидается, что уже в пятницу Алонсо официально присоединится к "Барселоне", которая получит Маркоса в рамках договоренности по переходу нападающего Пьер-Эмерика Обамеянга в "Челси".



Алонсо провел в "Челси" шесть лет, за это время забив 29 голов в 212 матчах. Вместе с "синими" Маркос выиграл Премьер-Лигу, Кубок Англии, Лигу Чемпионов, Лигу Европы, Суперкубок Европы и клубный Чемпионат Мира.